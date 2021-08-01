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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Сьон
Базель - Сьон: обзор матча 01 августа 2021
Базель
01.08.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 2 тур
6 : 1
Завершен
Сьон
4'
П. Касами
15'
С. Лопес
21'
Э. Джемерт
42'
С. Эспозито
44'
А. Кабрал
55'
Э. Жегрова
88'
Ф. Стоилькович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Сьон
88'
ГОЛ с пенальти! 6:1!
Ф. Стоилькович
Замена
М. Паласиос
️️️️
Ж. Квинтийя
86'
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
73'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Р. Петретта
73'
62'
Замена
I. Martić
️️️️
С. Ди
Замена
Л. Миллар
️️️️
В. Штокер
61'
Замена
Д. Малес
️️️️
А. Кабрал
61'
ГОЛ! 6:0!
Э. Жегрова
Пас отдал
А. Кабрал
55'
46'
Замена
Б. Ндойе
️️️️
Л. Дзуффи
46'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Г. Оаро
46'
Замена
А. Гргич
️️️️
М. Тосетти
46'
Замена
️️️️
Итаитинга
ГОЛ! 5:0!
А. Кабрал
Пас отдал
Э. Жегрова
44'
ГОЛ! 4:0!
С. Эспозито
Пас отдал
А. Кабрал
42'
Желтая карточка
С. Лопес
36'
36'
Желтая карточка
L. Lacroix
24'
Желтая карточка
С. Ди
ГОЛ! 3:0!
Э. Джемерт
Пас отдал
С. Эспозито
21'
ГОЛ! 2:0!
С. Лопес
Пас отдал
Э. Жегрова
15'
ГОЛ! 1:0!
П. Касами
Пас отдал
В. Штокер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
4
Léo Lacroix
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
5
Михаэль Ланг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
20
Матиас Паласиос
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
34
Бирама Ндойе
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
27
Ivan Martić
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
4-3-1-2
13
Линднер
18
Петретта
3
Пельмар
5
Джемерт
18
Лопес
23
Касами
88
Квинтийя
14
Штокер
11
Жегрова
19
Кабрал
94
Эспозито
3-1-5
18
Фикеншер
15
Каваре
5
6
Сиприано
33
Буа
99
Оаро
76
Итаитинга
7
Дзуффи
20
Ди
81
Стоилькович
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
18
Петретта
20
Фрай
20
Фрай
18
Петретта
19
Кабрал
19
Малес
19
Малес
19
Кабрал
88
Квинтийя
20
Паласиос
20
Паласиос
88
Квинтийя
14
Штокер
17
Миллар
17
Миллар
14
Штокер
7
Дзуффи
34
Ндойе
34
Ндойе
7
Дзуффи
23
Тосетти
23
Тосетти
Тосетти
8
Гргич
8
Гргич
Тосетти
20
Ди
27
27
20
Ди
99
Оаро
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
99
Оаро
Остались в запасе
Базель
Сьон
34
Таулант Джака
ЦП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
16
Тимоти Фаюлу
ВР
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
34
Таулант Джака
ЦП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Базель - Сьон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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0 : 0
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Информация о матче
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