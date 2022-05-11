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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Люцерн
Сьон - Люцерн: обзор матча 11 мая 2022
Сьон
11.05.2022, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 34 тур
1 : 3
Завершен
Люцерн
86'
А. Гргич (П)
44'
Д. Соргич
58'
М. Шульц
72'
М. Дрегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Люцерн
Замена
️️️️
Балтасар
87'
Замена
A.
️️️️
Итаитинга
87'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Гргич
86'
82'
Замена
С. Сидлер
️️️️
М. Дрегер
82'
Замена
П. Шурпф
️️️️
К. Гентнер
72'
ГОЛ! 0:3!
М. Дрегер
Пас отдал
К. Гентнер
70'
Замена
Н. Чумич
️️️️
С. Кампо
70'
Замена
M. Kvasina
️️️️
Д. Соргич
Замена
К. Буа
️️️️
Г. Карлен
63'
58'
ГОЛ! 0:2!
М. Шульц
Пас отдал
М. Дрегер
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соргич
Пас отдал
М. Бюрх
31'
Желтая карточка
П. Шурпф
Желтая карточка
Балтасар
20'
13'
Желтая карточка
Д. Симани
Желтая карточка
Г. Карлен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
12
Alexandros Safarikas
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Люцерн
24
Силван Сидлер
ПЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
27
Никола Чумич
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
4-3-1-2
18
Фикеншер
23
Бенито
15
Каваре
34
Ндойе
19
Бамерт
8
Балтасар
8
Гргич
7
Дзуффи
76
Итаитинга
81
Стоилькович
11
Карлен
3-3-4
27
Мюллер
37
Дрегер
10
Шульц
15
Бюрх
17
Фридек
4
Гентнер
10
Кампо
6
Симани
30
Яшари
39
Соргич
11
11
Карлен
33
Буа
33
Буа
11
Карлен
76
Итаитинга
77
77
76
Итаитинга
37
Дрегер
24
Сидлер
24
Сидлер
37
Дрегер
4
Гентнер
11
Шурпф
11
Шурпф
4
Гентнер
10
Кампо
27
Чумич
27
Чумич
10
Кампо
39
Соргич
27
27
39
Соргич
Остались в запасе
Сьон
Люцерн
12
Alexandros Safarikas
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
12
Alexandros Safarikas
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Остались в запасе
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Сьон - Люцерн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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