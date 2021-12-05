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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Сьон
Лугано - Сьон: обзор матча 05 декабря 2021
Лугано
05.12.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Сьон
40'
М. Боттани
44'
М. Факкинетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Сьон
Замена
Y.
️️️️
З. Ловрич
86'
80'
Желтая карточка
К. Кейта
78'
Замена
К. Кейта
️️️️
С. Ди
Замена
С. Гвидотти
️️️️
М. Боттани
70'
Желтая карточка
О. Кустодио
67'
63'
Замена
К. Буа
️️️️
Итаитинга
Желтая карточка
Н. Лаванчи
56'
ГОЛ! 2:0!
М. Факкинетти
Пас отдал
М. Боттани
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Боттани
Пас отдал
О. Кустодио
40'
18'
Желтая карточка
Итаитинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
9
Nikolas Muci
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
6
Кадер Кейта
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Арьян Кабаши
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
4-4-2
33
5
Дапрела
3
Циглер
14
Лаванчи
5
14
Саббатини
7
Факкинетти
4
Ловрич
10
Кустодио
10
Боттани
11
3-2-5
18
Фикеншер
19
Бамерт
52
Весли
6
Сиприано
34
Ндойе
8
Гргич
81
Стоилькович
29
Бердаес
76
Итаитинга
20
Ди
77
10
Боттани
34
Гвидотти
34
Гвидотти
10
Боттани
4
Ловрич
31
31
4
Ловрич
76
Итаитинга
33
Буа
33
Буа
76
Итаитинга
20
Ди
6
Кейта
6
Кейта
20
Ди
Остались в запасе
Лугано
Сьон
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
9
Nikolas Muci
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Арьян Кабаши
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
9
Nikolas Muci
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Арьян Кабаши
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лугано - Сьон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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