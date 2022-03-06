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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Сьон
Санкт-Галлен - Сьон: обзор матча 06 марта 2022
Санкт-Галлен
06.03.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Сьон
45+2'
Ф. Шуберт
53'
Ф. Стоилькович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Сьон
Вторая желтая
П. Суттер
90'
+4
Замена
Л. Гертлер
️️️️
Ж. Гуйемено
87'
85'
Желтая карточка
Б. Ндойе
83'
Замена
Б. Ндойе
️️️️
А. Кабаши
Пенальти не реализован!
Б. Тома
82'
80'
Желтая карточка
Д. Сио
Желтая карточка
Б. Фазлийи
80'
80'
Желтая карточка
А. Гргич
Замена
К. Лунгойи
️️️️
В. Руис
77'
Желтая карточка
П. Суттер
63'
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Стоилькович
Пас отдал
Л. Дзуффи
Замена
А. Бесио
️️️️
Ю. Фон Мос
46'
Замена
Б. Тома
️️️️
А. Янкевиц
46'
45'
+3
Желтая карточка
А. Кабаши
ГОЛ! 1:0!
Ф. Шуберт
Пас отдал
В. Руис
45'
+2
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
К. Дуа
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
9
Квадво Дуа
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
6
Патрик Суттер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
13
Джованни Сио
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
8
Балтасар
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
6
Матей Маглица
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
1-5-2-1
1
Зиги
20
Стержиу
30
Руис
23
Фазлийи
88
Квинтийя
21
Гуйемено
9
Дуа
81
Фон Мос
22
Шмидт
6
Суттер
3-2-4-1
18
Фикеншер
4
Кабаши
19
Бамерт
52
Весли
28
Берарди
6
Сиприано
7
Дзуффи
8
Гргич
8
Балтасар
13
Сио
81
Стоилькович
45
Янкевиц
24
Тома
24
Тома
45
Янкевиц
21
Гуйемено
16
Гертлер
16
Гертлер
21
Гуйемено
30
Руис
11
Лунгойи
11
Лунгойи
30
Руис
9
Дуа
10
Шуберт
10
Шуберт
9
Дуа
81
Фон Мос
23
Бесио
23
Бесио
81
Фон Мос
4
Кабаши
34
Ндойе
34
Ндойе
4
Кабаши
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Сьон
6
Матей Маглица
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
6
Матей Маглица
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Санкт-Галлен - Сьон
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
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22.11.2026
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Санкт-Галлен
5 : 0
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2 : 1
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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