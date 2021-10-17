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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Базель
Сьон - Базель: обзор матча 17 октября 2021
Сьон
17.10.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Базель
90'
Э. Жегрова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Базель
90'
+1
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
90'
ГОЛ! 0:1!
Э. Жегрова
88'
Красная карточка
Э. Джемерт
Замена
К. Кейта
️️️️
А. Гргич
82'
77'
Замена
А. Кабрал
️️️️
П. Касами
77'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Ндой
Замена
A.
️️️️
Итаитинга
69'
65'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
В. Штокер
65'
Замена
М. Паласиос
️️️️
Ж. Квинтийя
Желтая карточка
Д. Каваре
44'
39'
Желтая карточка
Т. Джака
Желтая карточка
Балтасар
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
8
Балтасар
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Главный тренер
Марсель Коллер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
6
Кадер Кейта
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Базель
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
3-3-4
18
Фикеншер
6
Сиприано
39
Сайнтини
15
Каваре
23
Тосетти
34
Ндойе
8
Гргич
81
Стоилькович
8
Балтасар
76
Итаитинга
7
Дзуффи
4-5-1
13
Линднер
15
Тавареш
18
Лопес
3
Пельмар
5
Джемерт
34
Джака
23
Касами
88
Квинтийя
14
Штокер
20
Фрай
14
Ндой
8
Гргич
6
Кейта
6
Кейта
8
Гргич
76
Итаитинга
77
77
76
Итаитинга
14
Штокер
11
Жегрова
11
Жегрова
14
Штокер
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
88
Квинтийя
20
Паласиос
20
Паласиос
88
Квинтийя
14
Ндой
17
Миллар
17
Миллар
14
Ндой
23
Касами
19
Кабрал
19
Кабрал
23
Касами
Остались в запасе
Сьон
Базель
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
18
Вутер Бюргер
ЦП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Остались в запасе
18
Вутер Бюргер
ЦП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Сьон - Базель
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Тюбилон
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