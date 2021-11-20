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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Цюрих
Сьон - Цюрих: обзор матча 20 ноября 2021
Сьон
20.11.2021, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Цюрих
32'
А. Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Цюрих
85'
Замена
Б. Омераджич
️️️️
А. Герреро
Замена
К. Буа
️️️️
М. Сиприано
76'
76'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Джемаили
74'
Вторая желтая
Б. Красники
Замена
М. Тосетти
️️️️
Л. Дзуффи
70'
67'
Замена
Т. Айегун
️️️️
А. Маркезано
66'
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
Замена
Г. Карлен
️️️️
Ф. Стоилькович
65'
Замена
A.
️️️️
Итаитинга
65'
53'
Желтая карточка
Б. Красники
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Герреро
24'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
76
Итаитинга
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
8
Балтасар
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
6
Кадер Кейта
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
15
Тосин Айегун
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
4-2-4
18
Фикеншер
6
Сиприано
19
Бамерт
52
Весли
15
Каваре
34
Ндойе
8
Гргич
76
Итаитинга
81
Стоилькович
8
Балтасар
7
Дзуффи
2-3-1-4
25
Брехнер
31
Криезиу
5
Алити
21
Джемаили
19
Маркезано
7
Красники
3
Герреро
20
Думбия
28
Бораниясевич
2
Камбери
9
Сесай
6
Сиприано
33
Буа
33
Буа
6
Сиприано
7
Дзуффи
23
Тосетти
23
Тосетти
7
Дзуффи
81
Стоилькович
11
Карлен
11
Карлен
81
Стоилькович
76
Итаитинга
77
77
76
Итаитинга
21
Джемаили
16
Хорншух
16
Хорншух
21
Джемаили
3
Герреро
4
Омераджич
4
Омераджич
3
Герреро
19
Маркезано
15
Айегун
15
Айегун
19
Маркезано
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
Остались в запасе
Сьон
Цюрих
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Родриго Польеро
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Сьон - Цюрих
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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Сьон
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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1 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
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