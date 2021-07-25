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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Серветт
Сьон - Серветт: обзор матча 25 июля 2021
Сьон
25.07.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Серветт
90+5'
Б. Ндойе
31'
К. Имери
53'
Г. Кюи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Серветт
ГОЛ! 1:2!
Б. Ндойе
90'
+5
88'
Замена
Й. Северен
️️️️
Г. Кюи
78'
Желтая карточка
В. Сассо
78'
Замена
Д. Дулин
️️️️
Т. Валь
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Г. Оаро
70'
58'
Замена
Р. Роделен
️️️️
К. Имери
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
Г. Карлен
56'
53'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кюи
Пас отдал
М. Диалло
Замена
️️️️
G. Christian Zock Abep
46'
Замена
I. Martić
️️️️
Итаитинга
46'
44'
Желтая карточка
М. Диалло
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Имери
Пас отдал
М. Стеванович
Желтая карточка
Итаитинга
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Léo Lacroix
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
12
Alexandros Safarikas
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
1-2-5
18
Фикеншер
15
Каваре
34
Ндойе
23
Тосетти
6
99
Оаро
11
Карлен
76
Итаитинга
7
Дзуффи
3-1-4-2
32
Фрик
4
Руй
23
Сассо
3
Клиши
30
Имери
10
Кеспедес
25
Валь
9
Стеванович
8
Конья
25
Диалло
99
Кюи
11
Карлен
81
Стоилькович
81
Стоилькович
11
Карлен
99
Оаро
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
99
Оаро
76
Итаитинга
27
27
76
Итаитинга
99
Кюи
19
Северен
19
Северен
99
Кюи
25
Валь
28
Дулин
28
Дулин
25
Валь
30
Имери
23
Роделен
23
Роделен
30
Имери
Остались в запасе
Сьон
Серветт
12
Alexandros Safarikas
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
12
Эдин Омераджич
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
12
Alexandros Safarikas
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Сьон - Серветт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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21.11.2026
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0 : 4
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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1 : 1
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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