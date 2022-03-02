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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Лозанна-Спорт
Сьон - Лозанна-Спорт: обзор матча 02 марта 2022
Сьон
02.03.2022, среда, 20:00
Швейцария. Суперлига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
63'
Балтасар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Лозанна-Спорт
89'
Замена
А. Саншеш
️️️️
Т. Сузуки
81'
Желтая карточка
E. Monteiro
ГОЛ! 1:0!
Балтасар
Пас отдал
Г. Карлен
63'
61'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
T. Coyle
61'
Замена
Ф. Чафик
️️️️
С. Алакуш
Замена
Г. Карлен
️️️️
Ф. Стоилькович
60'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
М. Сиприано
60'
38'
Желтая карточка
А. Зохури
Желтая карточка
Л. Бенито
33'
8'
Желтая карточка
М. Пундж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
8
Балтасар
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лозанна-Спорт
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
1
Диав Мори
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
16
Адриан Требель
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Лозанна-Спорт
3
Арчи Браун
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
3-2-3-1
18
Фикеншер
34
Ндойе
15
Каваре
52
Весли
6
Сиприано
23
Бенито
8
Гргич
8
Балтасар
13
Сио
81
Стоилькович
2-5
22
Алакуш
29
Пундж
16
Требель
63
Зохури
6
11
Амдуни
25
Сузуки
6
Сиприано
7
Дзуффи
7
Дзуффи
6
Сиприано
81
Стоилькович
11
Карлен
11
Карлен
81
Стоилькович
22
Алакуш
26
Чафик
26
Чафик
22
Алакуш
11
7
Шпильманн
7
Шпильманн
11
25
Сузуки
10
Саншеш
10
Саншеш
25
Сузуки
Остались в запасе
Сьон
Лозанна-Спорт
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
3
Арчи Браун
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Остались в запасе
3
Арчи Браун
ЦЗ
71
Карим Соу
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Сьон - Лозанна-Спорт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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