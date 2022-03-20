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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Сьон
Серветт - Сьон: обзор матча 20 марта 2022
Серветт
20.03.2022, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Сьон
25'
Т. Конья
44'
К. Имери
33'
Ф. Стоилькович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Сьон
90'
+6
Желтая карточка
Д. Сио
Замена
Й. Северен
️️️️
Т. Конья
90'
+4
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Р. Роделен
76'
69'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Б. Ндойе
69'
Замена
Д. Сио
️️️️
К. Буа
60'
Желтая карточка
Ж. Бамерт
Замена
Т. Валь
️️️️
А. Антунес
60'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
55'
ГОЛ! 2:1!
К. Имери
Пас отдал
Т. Конья
44'
33'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Стоилькович
Пас отдал
Л. Дзуффи
ГОЛ! 1:0!
Т. Конья
Пас отдал
Р. Роделен
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
8
Анто Гргич
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦП
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
3-1-3-1-1
32
Фрик
4
Руй
3
Вуйоз
26
Бауэр
30
Имери
9
Стеванович
10
Кеспедес
8
Конья
8
Антунес
23
Роделен
3-2-3-1
18
Фикеншер
19
Бамерт
39
Сайнтини
52
Весли
28
Берарди
6
Сиприано
8
Гргич
7
Дзуффи
33
Буа
81
Стоилькович
8
Конья
19
Северен
19
Северен
8
Конья
8
Антунес
25
Валь
25
Валь
8
Антунес
23
Роделен
11
Оберлен
11
Оберлен
23
Роделен
33
Буа
13
Сио
13
Сио
33
Буа
34
Ндойе
11
Карлен
11
Карлен
34
Ндойе
Остались в запасе
Серветт
Сьон
12
Эдин Омераджич
ВР
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Сьон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
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Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
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Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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