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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Санкт-Галлен
Сьон - Санкт-Галлен: обзор матча 02 апреля 2022
Сьон
02.04.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Санкт-Галлен
26'
В. Руис (П)
30'
Ж. Гуйемено
59'
Ю. Фон Мос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Санкт-Галлен
84'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Ю. Фон Мос
83'
Желтая карточка
Л. Гертлер
80'
Замена
А. Янкевиц
️️️️
В. Руис
Замена
М. Тосетти
️️️️
К. Буа
79'
Замена
A.
️️️️
Л. Дзуффи
70'
63'
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
Б. Тома
63'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
П. Суттер
63'
Замена
Б. Фазлийи
️️️️
Ж. Квинтийя
59'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Фон Мос
56'
Желтая карточка
П. Суттер
Замена
Д. Каваре
️️️️
Г. Берарди
46'
Желтая карточка
Д. Сио
36'
30'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
В. Руис
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Руис
Желтая карточка
Ф. Стоилькович
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
6
Патрик Суттер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
17
Алессандро Крауши
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
3-2-4-1
18
Фикеншер
4
Кабаши
34
Ндойе
52
Весли
6
Сиприано
28
Берарди
7
Дзуффи
33
Буа
13
Сио
8
Гргич
81
Стоилькович
3-5-1-1
1
Зиги
15
Кабраль
6
Маглица
20
Стержиу
16
Гертлер
88
Квинтийя
24
Тома
21
Гуйемено
30
Руис
81
Фон Мос
6
Суттер
28
Берарди
15
Каваре
15
Каваре
28
Берарди
33
Буа
23
Тосетти
23
Тосетти
33
Буа
7
Дзуффи
77
77
7
Дзуффи
30
Руис
45
Янкевиц
45
Янкевиц
30
Руис
88
Квинтийя
23
Фазлийи
23
Фазлийи
88
Квинтийя
24
Тома
4
Стильхарт
4
Стильхарт
24
Тома
6
Суттер
10
Шуберт
10
Шуберт
6
Суттер
81
Фон Мос
11
Лунгойи
11
Лунгойи
81
Фон Мос
Остались в запасе
Сьон
Санкт-Галлен
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
17
Алессандро Крауши
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Остались в запасе
17
Алессандро Крауши
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Сьон - Санкт-Галлен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
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- : -
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Люцерн
1 : 1
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
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Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
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Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
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Санкт-Галлен
2 : 1
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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