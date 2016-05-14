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Клеман Маури
Статистика
Клеман Маури - статистика
Завершил карьеру
20 ноября 1985 (40)
#1 | Вратарь
181 см
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Газелек
34
-55
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1 : 0
14.05.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Газелек
0 : 4
07.05.2016
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
2 : 1
30.04.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Газелек
3 : 2
24.04.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Газелек
2 : 4
16.04.2016
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0 : 0
09.04.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Газелек
0 : 2
02.04.2016
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3 : 0
20.03.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Газелек
1 : 0
12.03.2016
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Газелек
1 : 1
09.03.2016
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
1 : 1
05.03.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
1 : 1
20.02.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Газелек
2 : 3
13.02.2016
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Газелек
0 : 0
06.02.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
3 : 1
03.02.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Газелек
0 : 4
30.01.2016
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1 : 0
22.01.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2 : 2
16.01.2016
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
2 : 2
09.01.2016
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Газелек
2 : 1
20.12.2015
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 1
13.12.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Газелек
1 : 1
05.12.2015
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Бастия
1 : 2
22.11.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
1 : 2
07.11.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Газелек
2 : 0
31.10.2015
Бордо
1' - 90'
72'
Франция. Лига 1, 11 тур
Газелек
3 : 1
24.10.2015
Ницца
1' - 90'
1'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
2 : 0
17.10.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Газелек
2 : 2
03.10.2015
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
2 : 0
26.09.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Газелек
1 : 1
23.09.2015
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
2 : 1
19.09.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Газелек
0 : 1
13.09.2015
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
1 : 0
29.08.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Газелек
0 : 2
22.08.2015
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
2 : 0
16.08.2015
Газелек
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0 : 0
08.08.2015
Газелек
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