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    Клеман Маури - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Клеман
    Фамилия Маури
    Команда Газелек
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Газелек 34 -55 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Газелек (Аяччо)
    07.05.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 0:4 ПСЖ (Париж)
    30.04.2016 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Газелек (Аяччо)
    24.04.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 3:2 Бастия (Бастия)
    16.04.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 2:4 Лилль (Лилль)
    09.04.2016 1' -90' Анжер (Анжер) 0:0 Газелек (Аяччо)
    02.04.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    20.03.2016 1' -90' Ницца (Ницца) 3:0 Газелек (Аяччо)
    12.03.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 1:0 Кан (Кан)
    09.03.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 1:1 Марсель (Марсель)
    05.03.2016 1' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Газелек (Аяччо)
    20.02.2016 1' -90' Тулуза (Тулуза) 1:1 Газелек (Аяччо)
    13.02.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 2:3 Труа (Труа)
    06.02.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 0:0 Генгам (Генгам)
    03.02.2016 1' -90' Нант (Нант) 3:1 Газелек (Аяччо)
    30.01.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 0:4 Монпелье (Монпелье)
    22.01.2016 1' -90' Ренн (Ренн) 1:0 Газелек (Аяччо)
    16.01.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 2:2 Реймс (Реймс)
    09.01.2016 1' -90' Монако (Монако) 2:2 Газелек (Аяччо)
    20.12.2015 1' -90' Газелек (Аяччо) 2:1 Лион (Лион)
    13.12.2015 1' -90' Марсель (Марсель) 1:1 Газелек (Аяччо)
    05.12.2015 Был в запасе Газелек (Аяччо) 1:1 Нант (Нант)
    22.11.2015 1' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Газелек (Аяччо)
    07.11.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:2 Газелек (Аяччо)
    31.10.2015 1' -90' Газелек (Аяччо) 2:0 Бордо (Бордо)
    72'
    24.10.2015 1' -90' Газелек (Аяччо) 3:1 Ницца (Ницца)
    1'
    17.10.2015 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Газелек (Аяччо)
    03.10.2015 1' -90' Газелек (Аяччо) 2:2 Тулуза (Тулуза)
    26.09.2015 1' -90' Кан (Кан) 2:0 Газелек (Аяччо)
    23.09.2015 1' -90' Газелек (Аяччо) 1:1 Ренн (Ренн)
    19.09.2015 1' -90' Генгам (Генгам) 2:1 Газелек (Аяччо)
    13.09.2015 1' -90' Газелек (Аяччо) 0:1 Монако (Монако)
    29.08.2015 1' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Газелек (Аяччо)
    22.08.2015 1' -90' Газелек (Аяччо) 0:2 Анжер (Анжер)
    16.08.2015 1' -90' ПСЖ (Париж) 2:0 Газелек (Аяччо)
    08.08.2015 Был в запасе Труа (Труа) 0:0 Газелек (Аяччо)
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