Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Газелек
Генгам - Газелек: обзор матча 19 сентября 2015
Генгам
19.09.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Газелек
23'
С. Прива
61'
Д. Бриан
35'
К. Мангане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Газелек
Замена
М. Диалло
️️️️
Н. Бенезе
88'
87'
Замена
К. Майи
️️️️
Д. Ле Монье
Замена
Н. де Паув
️️️️
М. Коко
85'
Желтая карточка
Л. Матис
80'
74'
Желтая карточка
Д. Джокович
Желтая карточка
Б. Ангуа
74'
70'
Замена
И. Диа
️️️️
Г. Пужоль
Замена
Я. Салибу
️️️️
С. Прива
69'
63'
Желтая карточка
П. Мартинес
ГОЛ! 2:1!
Д. Бриан
Пас отдал
Л. Якобсен
61'
58'
Желтая карточка
А. Коефф
44'
Замена
П. Мартинес
️️️️
Х. Бутаиб
39'
Вторая желтая
И. Силла
37'
Желтая карточка
Д. Ле Монье
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Мангане
Пас отдал
Д. Дюкортью
27'
Желтая карточка
И. Силла
ГОЛ! 1:0!
С. Прива
Пас отдал
Д. Бриан
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
10
Николя Бенезе
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Слоан Прива
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Газелек
39
Шарли Серрери
ВР
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лоссль
5
Ангуа
15
Сорбон
29
Кербра
2
Якобсен
5
Матис
10
Бенезе
13
Санкаре
97
Коко
7
Бриан
11
Прива
3-2-2-3
1
Маури
92
Коефф
12
Мангане
5
Бреше
4
Силла
6
Дюкортью
8
Ле Монье
88
Джокович
19
Зуа
29
Бутаиб
28
Пужоль
97
Коко
14
де Паув
14
де Паув
97
Коко
10
Бенезе
5
Диалло
5
Диалло
10
Бенезе
11
Прива
93
Салибу
93
Салибу
11
Прива
29
Бутаиб
18
Мартинес
18
Мартинес
29
Бутаиб
28
Пужоль
22
Диа
22
Диа
28
Пужоль
8
Ле Монье
7
Майи
7
Майи
8
Ле Монье
Остались в запасе
Генгам
Газелек
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
39
Шарли Серрери
ВР
Остались в запасе
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
Остались в запасе
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
39
Шарли Серрери
ВР
Статистика матча Генгам - Газелек
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Помощники судьи:
Фредерик Кано
Фредерик Эбрар
Резервный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
Газелек
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
«Лестер» купил полузащитника из Лиги 2
2018.01.13 13:43
1
Ибрагимович повторил рекорд по голам в Лиге 1 за сезон среди шведов
2016.05.08 12:58
5
Лига 1. «Лион» обыграл «Газелек» и вернулся на вторую позицию
2016.04.30 23:55
Лига 1. «Монпелье» в меньшинстве разгромил «Труа» и другие результаты
2016.04.24 19:51
Лига 1. «Лилль» обыграл «Газелек» и другие результаты
2016.04.16 22:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+