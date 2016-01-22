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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Газелек
Ренн - Газелек: обзор матча 22 января 2016
Ренн
22.01.2016, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
Газелек
90+1'
Р. Филиппи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Газелек
Замена
А. Дукуре
️️️️
У. Дембеле
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Филиппи
90'
+1
82'
Замена
Р. Филиппи
️️️️
М. Ларби
75'
Замена
Х. Бутаиб
️️️️
Ж. Зуа
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
72'
Замена
К. Гросицки
️️️️
Х. Кинтеро
71'
Желтая карточка
Р. Данзе
71'
68'
Замена
И. Силла
️️️️
А. Коефф
66'
Желтая карточка
Д. Джокович
Замена
Ж. Бога
️️️️
П. Нтеп
62'
61'
Желтая карточка
Д. Ле Монье
Желтая карточка
Ф. Дианье
60'
45'
Желтая карточка
А. Коефф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
8
Джером Ле Монье
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
13
Жереми Бога
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
Газелек
30
Жюль Года
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
4-3-1-2
56
Костиль
12
М'Бенге
22
Арман
29
Данзе
3
Дианье
11
Кинтеро
21
Андре
6
Фернандес
10
Дембеле
29
Нтеп
13
Сио
3-2-3-2
1
Маури
18
Мартинес
12
Мангане
5
Бреше
92
Коефф
6
Дюкортью
10
Ларби
8
Ле Монье
88
Джокович
19
Зуа
24
Тшибумбу
11
Кинтеро
11
Гросицки
11
Гросицки
11
Кинтеро
10
Дембеле
6
Дукуре
6
Дукуре
10
Дембеле
29
Нтеп
13
Бога
13
Бога
29
Нтеп
92
Коефф
4
Силла
4
Силла
92
Коефф
10
Ларби
4
Филиппи
4
Филиппи
10
Ларби
19
Зуа
29
Бутаиб
29
Бутаиб
19
Зуа
Остались в запасе
Ренн
Газелек
16
Оливье Сорен
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Роллан Курбис
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
22
Амос Юга
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Остались в запасе
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
22
Амос Юга
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Статистика матча Ренн - Газелек
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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