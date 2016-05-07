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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - ПСЖ
Газелек - ПСЖ: обзор матча 07 мая 2016
Газелек
07.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 4
Завершен
ПСЖ
13'
Э. Кавани
49'
Э. Кавани
58'
Э. Кавани
90'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - ПСЖ
90'
ГОЛ! 0:4!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Максвелл
Замена
А. Юга
️️️️
Д. Дюкортью
85'
78'
Замена
Максвелл
️️️️
К. Нкунку
77'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
К. Мангане
74'
Замена
К. Майи
️️️️
А. Туре
70'
59'
Замена
Л. Моура
️️️️
Э. Кавани
58'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Курзава
Замена
Д. Джокович
️️️️
Д. Ле Монье
56'
51'
Желтая карточка
Т. Силва
49'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Газелек
30
Жюль Года
ВР
20
Луис Поджи
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-2-1-2
1
Маури
13
Туре
18
Мартинес
12
Мангане
6
Дюкортью
4
Силла
8
Ле Монье
29
Бутаиб
19
Зуа
4-1-1-1-3
1
Трапп
4
Луис
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
21
Стамбули
8
Мотта
11
Ди Мария
10
Кавани
11
Ибрагимович
28
Нкунку
6
Дюкортью
22
Юга
22
Юга
6
Дюкортью
8
Ле Монье
88
Джокович
88
Джокович
8
Ле Монье
13
Туре
7
Майи
7
Майи
13
Туре
28
Нкунку
17
Максвелл
17
Максвелл
28
Нкунку
10
Кавани
7
Моура
7
Моура
10
Кавани
11
Ди Мария
97
Огустен
97
Огустен
11
Ди Мария
Остались в запасе
Газелек
ПСЖ
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
30
Жюль Года
ВР
27
Амин Шермити
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
30
Жюль Года
ВР
27
Амин Шермити
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Газелек - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Анже Казанова
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