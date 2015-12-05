Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Нант
Газелек - Нант: обзор матча 05 декабря 2015
Газелек
05.12.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Нант
84'
Д. Тшибумбу
56'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Нант
ГОЛ! 1:1!
Д. Тшибумбу
Пас отдал
Л. Поджи
84'
Замена
Л. Поджи
️️️️
Р. Филиппи
78'
74'
Замена
Я. Бамму
️️️️
К. Сигторссон
74'
Замена
Ж. Илоки
️️️️
Э. Леньяни
72'
Желтая карточка
Ю. Сабали
Замена
Ж. Зуа
️️️️
Х. Бутаиб
66'
Замена
М. Ларби
️️️️
Д. Джокович
66'
56'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сала
Пас отдал
А. Бедойя
49'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
Желтая карточка
Д. Тшибумбу
45'
+2
Желтая карточка
Д. Дюкортью
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
42
Поль-Андре Герин
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Люка До
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
8
Джером Ле Монье
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Нант
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
37
Адриан
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
3-2-1-3
42
Герин
4
Филиппи
12
Мангане
5
Бреше
6
Дюкортью
4
Силла
88
Джокович
7
Майи
29
Бутаиб
24
Тшибумбу
3-3-1-1-2
1
Дюпе
33
Леньяни
27
Цана
4
Вискаррондо
20
Сабали
8
До
15
Дюбуа
11
Бедойя
28
Томассон
30
Сигторссон
22
Сала
88
Джокович
10
Ларби
10
Ларби
88
Джокович
4
Филиппи
20
Поджи
20
Поджи
4
Филиппи
29
Бутаиб
19
Зуа
19
Зуа
29
Бутаиб
33
Леньяни
20
Илоки
20
Илоки
33
Леньяни
30
Сигторссон
18
Бамму
18
Бамму
30
Сигторссон
Остались в запасе
Газелек
Нант
8
Джером Ле Монье
ЦП
1
Клеман Маури
ВР
22
Амос Юга
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
8
Джером Ле Монье
ЦП
1
Клеман Маури
ВР
22
Амос Юга
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Газелек - Нант
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Вильфред Бьен
(Шамбери)
Стадион:
Анже Казанова
Новости команд
Все
Газелек
Нант
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
«Лестер» купил полузащитника из Лиги 2
2018.01.13 13:43
1
Ибрагимович повторил рекорд по голам в Лиге 1 за сезон среди шведов
2016.05.08 12:58
5
Лига 1. «Лион» обыграл «Газелек» и вернулся на вторую позицию
2016.04.30 23:55
Лига 1. «Монпелье» в меньшинстве разгромил «Труа» и другие результаты
2016.04.24 19:51
Лига 1. «Лилль» обыграл «Газелек» и другие результаты
2016.04.16 22:54
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+