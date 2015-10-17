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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Газелек
Сент-Этьен - Газелек: обзор матча 17 октября 2015
Сент-Этьен
17.10.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 0
Завершен
Газелек
20'
Р. Берич
70'
К. Монне-Паке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Газелек
Замена
П. Полома
️️️️
Р. Берич
88'
84'
Замена
Д. Тшибумбу
️️️️
Х. Бутаиб
Замена
И. Диоманд
️️️️
Ф. Лемуан
84'
77'
Замена
Г. Пужоль
️️️️
М. Ларби
ГОЛ! 2:0!
К. Монне-Паке
Пас отдал
В. Эйссерик
70'
Замена
Н. Ру
️️️️
Р. Амума
67'
57'
Замена
И. Силла
️️️️
Ж. Зуа
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
Пас отдал
В. Эйссерик
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
8
Джером Ле Монье
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
15
Эрин Пинейру
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
4-3-3
16
Руффье
32
Ассу-Экотто
26
Баял Салл
24
Перрен
29
Клер
9
Эйссерик
17
Пажо
18
Лемуан
22
Монне-Паке
9
Берич
17
Амума
4-3-3
1
Маури
12
Мангане
18
Мартинес
5
Бреше
13
Туре
10
Ларби
8
Ле Монье
88
Джокович
7
Майи
19
Зуа
29
Бутаиб
9
Берич
39
Полома
39
Полома
9
Берич
18
Лемуан
4
Диоманд
4
Диоманд
18
Лемуан
17
Амума
26
Ру
26
Ру
17
Амума
19
Зуа
4
Силла
4
Силла
19
Зуа
29
Бутаиб
24
Тшибумбу
24
Тшибумбу
29
Бутаиб
10
Ларби
28
Пужоль
28
Пужоль
10
Ларби
Остались в запасе
Сент-Этьен
Газелек
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
15
Эрин Пинейру
ЦП
40
Жесси Мулен
ВР
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
22
Амос Юга
ЦП
Остались в запасе
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
15
Эрин Пинейру
ЦП
40
Жесси Мулен
ВР
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
22
Амос Юга
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сент-Этьен - Газелек
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Жошем
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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