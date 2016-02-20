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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Газелек
Тулуза - Газелек: обзор матча 20 февраля 2016
Тулуза
20.02.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 1
Завершен
Газелек
90'
М. Брейтуэйт
59'
К. Майи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Газелек
ГОЛ! 1:1!
М. Брейтуэйт
90'
89'
Замена
Д. Тшибумбу
️️️️
Л. Поджи
Желтая карточка
А. Бли
82'
82'
Вторая желтая
И. Силла
81'
Замена
Д. Ле Монье
️️️️
К. Майи
Замена
А. Пешич
️️️️
О. Трехо
81'
72'
Замена
Х. Бутаиб
️️️️
А. Шермити
Замена
Т. Думбия
️️️️
З. Машаш
64'
Замена
А. Регаттен
️️️️
Ж. Акпа-Акпро
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
К. Майи
51'
Желтая карточка
Д. Дюкортью
37'
Желтая карточка
И. Силла
34'
Желтая карточка
Р. Филиппи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
7
Сомалья
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
27
Амин Шермити
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
35
Шарль Виттини
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
3-1-2-1-3
40
Лафон
25
Спайич
32
Тиссеран
29
Мубандже
29
Бли
7
Сомалья
29
Машаш
8
Трехо
26
Акпа-Акпро
22
Брейтуэйт
10
Бен-Йеддер
3-2-2-3
1
Маури
92
Коефф
13
Туре
4
Филиппи
4
Силла
6
Дюкортью
20
Поджи
88
Джокович
7
Майи
19
Зуа
27
Шермити
26
Акпа-Акпро
17
Регаттен
17
Регаттен
26
Акпа-Акпро
29
Машаш
3
Думбия
3
Думбия
29
Машаш
8
Трехо
8
Пешич
8
Пешич
8
Трехо
7
Майи
8
Ле Монье
8
Ле Монье
7
Майи
20
Поджи
24
Тшибумбу
24
Тшибумбу
20
Поджи
27
Шермити
29
Бутаиб
29
Бутаиб
27
Шермити
Остались в запасе
Тулуза
Газелек
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
10
Мохамед Ларби
ЦП
35
Шарль Виттини
ЦЗ
30
Жюль Года
ВР
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
Остались в запасе
10
Мохамед Ларби
ЦП
35
Шарль Виттини
ЦЗ
30
Жюль Года
ВР
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча Тулуза - Газелек
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Муниципал
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