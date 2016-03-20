Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Газелек
Ницца - Газелек: обзор матча 20 марта 2016
Ницца
20.03.2016, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 0
Завершен
Газелек
14'
А. Бен Арфа
66'
А. Плеа
88'
Ж. Мишель Сери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Газелек
Замена
А. Менди
️️️️
А. Бен Арфа
90'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Мишель Сери
88'
Замена
Н. Хульт
️️️️
Ж. Пье
81'
72'
Замена
Л. Поджи
️️️️
А. Туре
Желтая карточка
Ж. Пье
70'
Замена
В. Косьелло
️️️️
А. Плеа
69'
ГОЛ! 2:0!
А. Плеа
Пас отдал
А. Бен Арфа
66'
63'
Замена
А. Шермити
️️️️
Х. Бутаиб
62'
Желтая карточка
Д. Ле Монье
45'
Замена
Д. Джокович
️️️️
Д. Дюкортью
32'
Желтая карточка
А. Туре
ГОЛ! 1:0!
А. Бен Арфа
Пас отдал
Р. Перейра
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
20
Луис Поджи
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
4-3-1-2
30
Кардиналь
26
Пье
44
Байссе
23
Ле Марша
21
Перейра
14
Сери
6
Менди
6
Вальтер
8
Бен Арфа
14
Плеа
98
Жермен
3-2-2-2
1
Маури
18
Мартинес
12
Мангане
5
Бреше
4
Силла
6
Дюкортью
8
Ле Монье
10
Ларби
29
Бутаиб
19
Зуа
26
Пье
23
Хульт
23
Хульт
26
Пье
14
Плеа
26
Косьелло
26
Косьелло
14
Плеа
8
Бен Арфа
19
Менди
19
Менди
8
Бен Арфа
13
Туре
20
Поджи
20
Поджи
13
Туре
6
Дюкортью
88
Джокович
88
Джокович
6
Дюкортью
29
Бутаиб
27
Шермити
27
Шермити
29
Бутаиб
Остались в запасе
Ницца
Газелек
9
Франк Онора
ПВ
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
30
Жюль Года
ВР
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Остались в запасе
9
Франк Онора
ПВ
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
Остались в запасе
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
30
Жюль Года
ВР
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ницца - Газелек
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Газелек
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
«Лестер» купил полузащитника из Лиги 2
2018.01.13 13:43
1
Ибрагимович повторил рекорд по голам в Лиге 1 за сезон среди шведов
2016.05.08 12:58
5
Лига 1. «Лион» обыграл «Газелек» и вернулся на вторую позицию
2016.04.30 23:55
Лига 1. «Монпелье» в меньшинстве разгромил «Труа» и другие результаты
2016.04.24 19:51
Лига 1. «Лилль» обыграл «Газелек» и другие результаты
2016.04.16 22:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+