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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Газелек
Марсель - Газелек: обзор матча 13 декабря 2015
Марсель
13.12.2015, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Газелек
38'
М. Батшуайи
19'
Ж. Зуа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Газелек
Желтая карточка
А. Ромао
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Коефф
86'
Замена
Л. Поджи
️️️️
М. Ларби
Замена
Л. Окампос
️️️️
Р. Кабелла
81'
78'
Замена
Д. Джокович
️️️️
А. Юга
Замена
Л. Силва
️️️️
Д. Н'Куду
74'
Замена
А. Ромао
️️️️
Л. Диарра
74'
64'
Желтая карточка
А. Юга
Красная карточка
А. Баррада
52'
41'
Замена
Д. Тшибумбу
️️️️
И. Диа
41'
Желтая карточка
К. Мангане
ГОЛ! 1:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Р. Кабелла
38'
Желтая карточка
Р. Кабелла
33'
32'
Желтая карточка
Д. Дюкортью
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Зуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
Газелек
42
Поль-Андре Герин
ВР
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Манданда
63
Н'Кулу
6
Роланду
21
Джа-Джедже
23
Менди
22
Исла
10
Баррада
14
Н'Куду
19
Диарра
5
Кабелла
44
Батшуайи
3-2-3-2
1
Маури
92
Коефф
12
Мангане
5
Бреше
4
Силла
6
Дюкортью
8
Ле Монье
10
Ларби
22
Юга
19
Зуа
22
Диа
14
Н'Куду
16
Силва
16
Силва
14
Н'Куду
19
Диарра
15
Ромао
15
Ромао
19
Диарра
5
Кабелла
7
Окампос
7
Окампос
5
Кабелла
10
Ларби
20
Поджи
20
Поджи
10
Ларби
22
Диа
24
Тшибумбу
24
Тшибумбу
22
Диа
22
Юга
88
Джокович
88
Джокович
22
Юга
Остались в запасе
Марсель
Газелек
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
42
Поль-Андре Герин
ВР
7
Кевин Майи
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Остались в запасе
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
42
Поль-Андре Герин
ВР
7
Кевин Майи
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Марсель - Газелек
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Велодром
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