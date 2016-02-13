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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Труа
Газелек - Труа: обзор матча 13 февраля 2016
Газелек
13.02.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 3
Завершен
Труа
1'
Ж. Зуа
57'
Р. Филиппи
8'
Ш. Бен-Саада
36'
К. Азамум
43'
К. Азамум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Труа
90'
Замена
Д. Весковац
️️️️
Ж. Марсьяль
79'
Замена
К. Жан
️️️️
Ф. Камю
Замена
К. Майи
️️️️
М. Ларби
70'
68'
Замена
Ж. Пи
️️️️
Ш. Бен-Саада
ГОЛ! 2:3!
Р. Филиппи
Пас отдал
Д. Джокович
57'
53'
Желтая карточка
А. Конфа
50'
Желтая карточка
Ж. Марсьяль
Желтая карточка
Д. Дюкортью
48'
43'
ГОЛ! 1:3!
К. Азамум
Пас отдал
Б. Ниве
Замена
Д. Дюкортью
️️️️
П. Мартинес
42'
Желтая карточка
Р. Филиппи
38'
36'
ГОЛ! 1:2!
К. Азамум
Пас отдал
Ш. Бен-Саада
Замена
Р. Филиппи
️️️️
Ж. Бреше
35'
30'
Желтая карточка
Б. Ниве
8'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Бен-Саада
Пас отдал
К. Азамум
ГОЛ! 1:0!
Ж. Зуа
Пас отдал
Д. Джокович
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
23
Фабьен Камю
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Газелек
30
Жюль Года
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
Труа
29
Жесси Пи
ВР
22
Душан Весковац
ЦЗ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
4-4-2
1
Маури
13
Туре
18
Мартинес
12
Мангане
5
Бреше
8
Ле Монье
88
Джокович
22
Юга
10
Ларби
19
Зуа
29
Бутаиб
4-1-4-1
1
Дрейер
35
Дабо
15
Азамум
2
Марсьяль
16
Нгонгка
27
Конфа
18
Бен-Саада
10
Ниве
24
Карабуе
23
Камю
27
Гуйе
5
Бреше
4
Филиппи
4
Филиппи
5
Бреше
18
Мартинес
6
Дюкортью
6
Дюкортью
18
Мартинес
10
Ларби
7
Майи
7
Майи
10
Ларби
18
Бен-Саада
29
Пи
29
Пи
18
Бен-Саада
2
Марсьяль
22
Весковац
22
Весковац
2
Марсьяль
23
Камю
10
Жан
10
Жан
23
Камю
Остались в запасе
Газелек
Труа
20
Луис Поджи
ЦП
92
Александр Коефф
ЦЗ
30
Жюль Года
ВР
27
Амин Шермити
ЦФ
14
Тиаго Хавьер
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
Главный тренер
Мохамед Браджа
Остались в запасе
20
Луис Поджи
ЦП
92
Александр Коефф
ЦЗ
30
Жюль Года
ВР
27
Амин Шермити
ЦФ
Остались в запасе
14
Тиаго Хавьер
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
Главный тренер
Мохамед Браджа
Статистика матча Газелек - Труа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Анже Казанова
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