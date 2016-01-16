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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Реймс
Газелек - Реймс: обзор матча 16 января 2016
Газелек
16.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 2
Завершен
Реймс
2'
Х. Бутаиб
72'
Д. Джокович
22'
Н. де Превилль
31'
Н. де Превилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Реймс
88'
Замена
А. Пеже
️️️️
Н. де Превилль
Желтая карточка
Д. Джокович
86'
85'
Замена
О. Фортеш
️️️️
Джордан
Замена
Г. Пужоль
️️️️
Д. Тшибумбу
84'
78'
Замена
А. Камара
️️️️
Г. Шарбонье
Желтая карточка
Д. Тшибумбу
74'
ГОЛ! 2:2!
Д. Джокович
72'
Замена
Д. Дюкортью
️️️️
А. Юга
67'
Замена
К. Майи
️️️️
Х. Бутаиб
58'
31'
ГОЛ! 1:2!
Н. де Превилль
Пас отдал
Ф. Синьорино
22'
ГОЛ! 1:1!
Н. де Превилль
Пас отдал
Джордан
ГОЛ! 1:0!
Х. Бутаиб
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
28
Энтони Вебер
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Газелек
42
Поль-Андре Герин
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
37
Диего Ригонато
ЦП
19
Алексис Пеже
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-4-2
1
Маури
4
Силла
5
Бреше
12
Мангане
92
Коефф
8
Ле Монье
88
Джокович
22
Юга
10
Ларби
29
Бутаиб
24
Тшибумбу
4-2-1-3
30
Пласид
14
Траоре
2
Фофана
2
Манди
28
Вебер
23
Канкава
8
Оньянге
13
Синьорино
12
де Превилль
9
Джордан
14
Шарбонье
22
Юга
6
Дюкортью
6
Дюкортью
22
Юга
24
Тшибумбу
28
Пужоль
28
Пужоль
24
Тшибумбу
29
Бутаиб
7
Майи
7
Майи
29
Бутаиб
14
Шарбонье
11
Камара
11
Камара
14
Шарбонье
12
де Превилль
19
Пеже
19
Пеже
12
де Превилль
9
Джордан
7
Фортеш
7
Фортеш
9
Джордан
Остались в запасе
Газелек
Реймс
20
Луис Поджи
ЦП
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
42
Поль-Андре Герин
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
37
Диего Ригонато
ЦП
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
16
Косси Агасса
ВР
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
20
Луис Поджи
ЦП
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
42
Поль-Андре Герин
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Остались в запасе
37
Диего Ригонато
ЦП
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
16
Косси Агасса
ВР
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Газелек - Реймс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Анже Казанова
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