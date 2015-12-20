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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Лион
Газелек - Лион: обзор матча 20 декабря 2015
Газелек
20.12.2015, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 1
Завершен
Лион
32'
М. Ларби
67'
М. Ларби
72'
К. Гренье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Лион
Желтая карточка
Х. Бутаиб
90'
+1
Желтая карточка
Д. Тшибумбу
83'
82'
Желтая карточка
К. Гренье
Замена
Р. Филиппи
️️️️
А. Юга
77'
Замена
Д. Джокович
️️️️
А. Коефф
73'
72'
ГОЛ! 2:1!
К. Гренье
Пас отдал
Р. Геззаль
69'
Замена
С. Дардер
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Х. Бутаиб
️️️️
Ж. Зуа
69'
ГОЛ! 2:0!
М. Ларби
Пас отдал
А. Коефф
67'
66'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
А. Бедимо
ГОЛ! 1:0!
М. Ларби
Пас отдал
Д. Ле Монье
32'
Желтая карточка
К. Мангане
21'
14'
Замена
Д. Ферри
️️️️
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
8
Джером Ле Монье
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Газелек
42
Поль-Андре Герин
ВР
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Лион
16
Люка Мосио
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
3-2-3-2
1
Маури
92
Коефф
5
Бреше
12
Мангане
6
Дюкортью
4
Силла
10
Ларби
8
Ле Монье
22
Юга
19
Зуа
24
Тшибумбу
4-1-3-1-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
26
Коне
12
Бедимо
25
Гоналон
10
Мальбранк
19
Гренье
8
Толиссо
70
Корне
12
Бове
22
Юга
4
Филиппи
4
Филиппи
22
Юга
92
Коефф
88
Джокович
88
Джокович
92
Коефф
19
Зуа
29
Бутаиб
29
Бутаиб
19
Зуа
10
Мальбранк
10
Дардер
10
Дардер
10
Мальбранк
12
Бедимо
18
Геззаль
18
Геззаль
12
Бедимо
2
Рафаэл
4
Ферри
4
Ферри
2
Рафаэл
Остались в запасе
Газелек
Лион
20
Луис Поджи
ЦП
42
Поль-Андре Герин
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
7
Кевин Майи
ЦФ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
16
Люка Мосио
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
Остались в запасе
20
Луис Поджи
ЦП
42
Поль-Андре Герин
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
7
Кевин Майи
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
16
Люка Мосио
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
Статистика матча Газелек - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Анже Казанова
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