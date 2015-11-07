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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Газелек
Реймс - Газелек: обзор матча 07 ноября 2015
Реймс
07.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 2
Завершен
Газелек
77'
Г. Кюи
34'
Х. Бутаиб
71'
Ж. Зуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Газелек
Желтая карточка
Э. Дево
90'
90'
Замена
И. Диа
️️️️
Д. Ле Монье
Желтая карточка
Н. де Превилль
82'
81'
Желтая карточка
И. Силла
80'
Замена
К. Майи
️️️️
Л. Поджи
ГОЛ! 1:2!
Г. Кюи
Пас отдал
Джордан
77'
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Д. Ригонато
73'
71'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Зуа
Пас отдал
И. Силла
Желтая карточка
Э. Вебер
66'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Г. Шарбонье
64'
Замена
Джордан
️️️️
Ф. Бюло
64'
34'
ГОЛ! 0:1!
Х. Бутаиб
Пас отдал
К. Мангане
31'
Желтая карточка
Д. Дюкортью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
28
Энтони Вебер
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
37
Диего Ригонато
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
8
Джером Ле Монье
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
19
Алексис Пеже
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
35
Шарль Виттини
ЦЗ
33
Томас Бьянкардини
ЦП
35
Гюван Пьереши
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Агасса
28
Вебер
2
Манди
14
Траоре
6
Дево
37
Ригонато
18
Бюло
23
Канкава
13
Синьорино
14
Шарбонье
12
де Превилль
3-2-3-2
1
Маури
18
Мартинес
12
Мангане
5
Бреше
4
Силла
6
Дюкортью
20
Поджи
8
Ле Монье
10
Ларби
29
Бутаиб
19
Зуа
18
Бюло
9
Джордан
9
Джордан
18
Бюло
14
Шарбонье
99
Кюи
99
Кюи
14
Шарбонье
37
Ригонато
89
Н'Гог
89
Н'Гог
37
Ригонато
20
Поджи
7
Майи
7
Майи
20
Поджи
8
Ле Монье
22
Диа
22
Диа
8
Ле Монье
Остались в запасе
Реймс
Газелек
7
Одаир Фортеш
ЦФ
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
19
Алексис Пеже
ЦП
30
Джонни Пласид
ВР
Главный тренер
Оливье Геган
33
Томас Бьянкардини
ЦП
35
Гюван Пьереши
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
35
Шарль Виттини
ЦЗ
30
Жюль Года
ВР
Остались в запасе
7
Одаир Фортеш
ЦФ
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
19
Алексис Пеже
ЦП
30
Джонни Пласид
ВР
Остались в запасе
33
Томас Бьянкардини
ЦП
35
Гюван Пьереши
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
35
Шарль Виттини
ЦЗ
30
Жюль Года
ВР
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Реймс - Газелек
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Огюст Делоне
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