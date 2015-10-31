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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Бордо
Газелек - Бордо: обзор матча 31 октября 2015
Газелек
31.10.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 0
Завершен
Бордо
44'
М. Ларби
68'
М. Ларби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Бордо
Замена
И. Диа
️️️️
Ж. Зуа
83'
78'
Желтая карточка
А. Савье
77'
Замена
Жуссие
️️️️
В. Хазри
77'
Замена
Т. Туре
️️️️
А. Бийого Поко
74'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
Желтая карточка
К. Маури
72'
Замена
И. Силла
️️️️
М. Ларби
70'
ГОЛ! 2:0!
М. Ларби
Пас отдал
Ж. Зуа
68'
Вторая желтая
Р. Филиппи
64'
61'
Желтая карточка
Э. Кривелли
Желтая карточка
П. Мартинес
61'
Желтая карточка
Д. Джокович
56'
Замена
К. Мангане
️️️️
А. Юга
55'
46'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
М. Гайич
ГОЛ! 1:0!
М. Ларби
44'
Желтая карточка
Р. Филиппи
41'
35'
Желтая карточка
Д. Ролан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Газелек
30
Жюль Года
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
33
Томас Бьянкардини
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-2-3-2
1
Маури
4
Филиппи
5
Бреше
18
Мартинес
6
Дюкортью
92
Коефф
10
Ларби
88
Джокович
22
Юга
19
Зуа
28
Пужоль
4-3-3
16
Каррассо
22
Гайич
22
Сане
5
Паллуа
29
Пундж
18
Плашил
71
Бийого Поко
8
Шантом
10
Хазри
4
Ролан
6
Савье
10
Ларби
4
Силла
4
Силла
10
Ларби
22
Юга
12
Мангане
12
Мангане
22
Юга
19
Зуа
22
Диа
22
Диа
19
Зуа
10
Хазри
20
Жуссие
20
Жуссие
10
Хазри
71
Бийого Поко
14
Туре
14
Туре
71
Бийого Поко
22
Гайич
27
Кривелли
27
Кривелли
22
Гайич
Остались в запасе
Газелек
Бордо
20
Луис Поджи
ЦП
33
Томас Бьянкардини
ЦП
30
Жюль Года
ВР
29
Халид Бутаиб
ЦФ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
20
Луис Поджи
ЦП
33
Томас Бьянкардини
ЦП
30
Жюль Года
ВР
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Газелек - Бордо
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Анже Казанова
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