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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Газелек
Труа - Газелек: обзор матча 08 августа 2015
Труа
08.08.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 0
Завершен
Газелек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Газелек
84'
Замена
Х. Бутаиб
️️️️
Д. Тшибумбу
Замена
Д. Кабо
️️️️
Й. Кур
83'
77'
Замена
К. Майи
️️️️
М. Ларби
75'
Желтая карточка
И. Силла
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
К. Жан
74'
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Ф. Камю
68'
45'
Пенальти не реализован!
М. Ларби
41'
Желтая карточка
Д. Дюкортью
27'
Желтая карточка
П. Мартинес
16'
Желтая карточка
А. Юга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
29
Жесси Пи
ВР
21
Мори Коне
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Газелек
30
Жюль Года
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
34
Дути Гбампок
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
33
Ком Касанова
ЦП
35
Гюван Пьереши
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
3-5-1
13
Бернардони
21
Коне
20
Санер
7
Мартинс Перейра
23
Камю
8
Кур
10
Ниве
24
Карабуе
4
Аяссе
10
Жан
4-4-2
30
Года
4
Силла
92
Коефф
18
Мартинес
6
Дюкортью
10
Ларби
22
Юга
88
Джокович
8
Ле Монье
28
Пужоль
24
Тшибумбу
8
Кур
19
Кабо
19
Кабо
8
Кур
23
Камю
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
23
Камю
10
Жан
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
10
Жан
10
Ларби
7
Майи
7
Майи
10
Ларби
24
Тшибумбу
29
Бутаиб
29
Бутаиб
24
Тшибумбу
Остались в запасе
Труа
Газелек
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Куэнтин Отон
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
20
Луис Поджи
ЦП
34
Дути Гбампок
ЦЗ
33
Ком Касанова
ЦП
35
Гюван Пьереши
ЦП
1
Клеман Маури
ВР
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Куэнтин Отон
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
Остались в запасе
20
Луис Поджи
ЦП
34
Дути Гбампок
ЦЗ
33
Ком Касанова
ЦП
35
Гюван Пьереши
ЦП
1
Клеман Маури
ВР
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Труа - Газелек
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Помощники судьи:
Микаэль Ламуш
Франсуа Летескье
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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