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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Газелек
ПСЖ - Газелек: обзор матча 16 августа 2015
ПСЖ
16.08.2015, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Газелек
11'
Б. Матюиди
21'
Т. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Газелек
90'
+2
Замена
Х. Бутаиб
️️️️
Ж. Зуа
84'
Желтая карточка
Р. Филиппи
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Т. Мотта
76'
75'
Замена
К. Майи
️️️️
Д. Джокович
Желтая карточка
С. Орье
74'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Б. Матюиди
70'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Ж. Огустен
69'
63'
Замена
Д. Тшибумбу
️️️️
Г. Пужоль
62'
Желтая карточка
Ж. Зуа
56'
Желтая карточка
Д. Ле Монье
ГОЛ! 2:0!
Т. Силва
Пас отдал
Т. Мотта
21'
ГОЛ! 1:0!
Б. Матюиди
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
10
Мохамед Ларби
ЦП
33
Ком Касанова
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
4-3-1-2
1
Трапп
17
Максвелл
4
Луис
3
Силва
92
Орье
6
Верратти
8
Матюиди
8
Мотта
7
Моура
97
Огустен
10
Кавани
3-2-3-2
1
Маури
4
Филиппи
92
Коефф
18
Мартинес
4
Силла
6
Дюкортью
8
Ле Монье
22
Юга
88
Джокович
19
Зуа
28
Пужоль
8
Мотта
21
Стамбули
21
Стамбули
8
Мотта
97
Огустен
15
Пасторе
15
Пасторе
97
Огустен
8
Матюиди
22
Лавесси
22
Лавесси
8
Матюиди
28
Пужоль
24
Тшибумбу
24
Тшибумбу
28
Пужоль
88
Джокович
7
Майи
7
Майи
88
Джокович
19
Зуа
29
Бутаиб
29
Бутаиб
19
Зуа
Остались в запасе
ПСЖ
Газелек
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
10
Мохамед Ларби
ЦП
33
Ком Касанова
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
Остались в запасе
10
Мохамед Ларби
ЦП
33
Ком Касанова
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча ПСЖ - Газелек
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Вильфред Бьен
(Шамбери)
Помощники судьи:
Давид Бенеш
Сириль Григор
Резервный судья:
Франсуа Летескье
Стадион:
Парк де Пренс
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