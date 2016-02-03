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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Газелек
Нант - Газелек: обзор матча 03 февраля 2016
Нант
03.02.2016, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 1
Завершен
Газелек
15'
Э. Сала
23'
А. Бедойя
58'
Адриан
26'
К. Майи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Газелек
Замена
Ж. Илоки
️️️️
А. Томассон
85'
80'
Замена
Д. Джокович
️️️️
Д. Ле Монье
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Ю. Сабали
72'
Замена
Я. Бамму
️️️️
А. Бедойя
72'
71'
Замена
Д. Тшибумбу
️️️️
Ж. Зуа
64'
Замена
И. Силла
️️️️
М. Ларби
ГОЛ! 3:1!
Адриан
Пас отдал
Э. Сала
58'
56'
Желтая карточка
К. Мангане
51'
Красная карточка
А. Юга
Желтая карточка
Г. Жилле
45'
26'
ГОЛ! 2:1!
К. Майи
Пас отдал
П. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
А. Бедойя
Пас отдал
Э. Сала
23'
ГОЛ! 1:0!
Э. Сала
Пас отдал
А. Бедойя
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
6
Реми Гомис
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
37
Адриан
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
8
Джером Ле Монье
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Риу
33
Леньяни
4
Вискаррондо
20
Сабали
20
Туре
6
Гомис
11
Бедойя
37
Адриан
30
Жилле
28
Томассон
22
Сала
3-2-3-2
1
Маури
18
Мартинес
12
Мангане
5
Бреше
92
Коефф
6
Дюкортью
10
Ларби
8
Ле Монье
22
Юга
7
Майи
19
Зуа
20
Сабали
15
Дюбуа
15
Дюбуа
20
Сабали
28
Томассон
20
Илоки
20
Илоки
28
Томассон
11
Бедойя
18
Бамму
18
Бамму
11
Бедойя
10
Ларби
4
Силла
4
Силла
10
Ларби
19
Зуа
24
Тшибумбу
24
Тшибумбу
19
Зуа
8
Ле Монье
88
Джокович
88
Джокович
8
Ле Монье
Остались в запасе
Нант
Газелек
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
30
Жюль Года
ВР
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
2
Жоан Одель
ЦФ
Остались в запасе
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
30
Жюль Года
ВР
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Нант - Газелек
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Газелек
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
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22 июля
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1
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