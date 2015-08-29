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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Газелек
Лилль - Газелек: обзор матча 29 августа 2015
Лилль
29.08.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Газелек
23'
С. Буфал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Газелек
Замена
И. Амаду
️️️️
С. Буфал
88'
82'
Замена
И. Диа
️️️️
Д. Дюкортью
Желтая карточка
С. Буфал
81'
Замена
Р. Мендес
️️️️
Э. Ботик
75'
72'
Замена
М. Ларби
️️️️
К. Майи
68'
Замена
Х. Бутаиб
️️️️
Г. Пужоль
Замена
М. Оббади
️️️️
Р. Роделен
68'
52'
Желтая карточка
Р. Филиппи
45'
+1
Желтая карточка
К. Мангане
36'
Желтая карточка
И. Силла
ГОЛ! 1:0!
С. Буфал
Пас отдал
Д. Сидибе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
9
Батист Гийом
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
9
Серу Гирасси
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
4-2-1-3
1
Эньяма
2
Сивелли
19
Сидибе
25
Баша
14
Корчиа
24
Мавуба
15
Бальмон
17
Буфал
11
Ботик
23
Роделен
9
Гийом
3-2-2-3
1
Маури
4
Филиппи
18
Мартинес
12
Мангане
4
Силла
6
Дюкортью
8
Ле Монье
88
Джокович
7
Майи
19
Зуа
28
Пужоль
17
Буфал
10
Амаду
10
Амаду
17
Буфал
23
Роделен
21
Оббади
21
Оббади
23
Роделен
11
Ботик
20
Мендес
20
Мендес
11
Ботик
7
Майи
10
Ларби
10
Ларби
7
Майи
28
Пужоль
29
Бутаиб
29
Бутаиб
28
Пужоль
6
Дюкортью
22
Диа
22
Диа
6
Дюкортью
Остались в запасе
Лилль
Газелек
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
22
Амос Юга
ЦП
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
22
Амос Юга
ЦП
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Лилль - Газелек
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Помощники судьи:
Себастьян Денис
Жюльен Об
Резервный судья:
Орельен Пети
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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