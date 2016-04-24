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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Бастия
Газелек - Бастия: обзор матча 24 апреля 2016
Газелек
24.04.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 2
Завершен
Бастия
20'
Х. Бутаиб
37'
Г. Пужоль
63'
М. Ларби (П)
9'
А. Нгандо
77'
Я. Каюзак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Бастия
Желтая карточка
Д. Джокович
90'
90'
Желтая карточка
Ж. Сиони
Желтая карточка
Д. Ле Монье
90'
Замена
А. Шермити
️️️️
М. Ларби
86'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
Г. Пужоль
81'
77'
ГОЛ! 3:2!
Я. Каюзак
Пас отдал
Брандао
Желтая карточка
Г. Пужоль
76'
Замена
Д. Джокович
️️️️
Л. Поджи
75'
65'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
М. Пейберне
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Ларби
63'
61'
Желтая карточка
Я. Каюзак
58'
Замена
Г. Данич
️️️️
А. Нгандо
45'
Замена
Брандао
️️️️
Ф. Камано
ГОЛ! 2:1!
Г. Пужоль
Пас отдал
М. Ларби
37'
ГОЛ! 1:1!
Х. Бутаиб
Пас отдал
И. Силла
20'
Желтая карточка
Д. Дюкортью
14'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Нгандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
8
Джером Ле Монье
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
41
Аксель Нгандо
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
Газелек
30
Жюль Года
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
93
Кристофер Мабулу
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
11
Брандао
ЦФ
3-2-3-2
1
Маури
13
Туре
18
Мартинес
12
Мангане
6
Дюкортью
4
Силла
20
Поджи
10
Ларби
8
Ле Монье
29
Бутаиб
28
Пужоль
4-1-3-1
16
Лека
20
Пальмери
14
Пейберне
4
Джику
5
Скиллачи
18
Каюзак
29
Сиони
11
Айите
41
Нгандо
40
Камано
20
Поджи
88
Джокович
88
Джокович
20
Поджи
28
Пужоль
19
Зуа
19
Зуа
28
Пужоль
10
Ларби
27
Шермити
27
Шермити
10
Ларби
41
Нгандо
28
Данич
28
Данич
41
Нгандо
14
Пейберне
2
Кулибали
2
Кулибали
14
Пейберне
40
Камано
11
Брандао
11
Брандао
40
Камано
Остались в запасе
Газелек
Бастия
92
Александр Коефф
ЦЗ
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
30
Жюль Года
ВР
7
Кевин Майи
ЦФ
93
Кристофер Мабулу
ЦП
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
30
Жюль Года
ВР
7
Кевин Майи
ЦФ
Остались в запасе
93
Кристофер Мабулу
ЦП
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
Статистика матча Газелек - Бастия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Анже Казанова
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