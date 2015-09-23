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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Ренн
Газелек - Ренн: обзор матча 23 сентября 2015
Газелек
23.09.2015, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
45+1'
М. Ларби
89'
Д. Сио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Ренн
89'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сио
Пас отдал
Р. Данзе
Замена
К. Майи
️️️️
Ж. Зуа
80'
Замена
Л. Поджи
️️️️
Г. Пужоль
71'
68'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Ш. М'Бенге
62'
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Энрике
Замена
Х. Бутаиб
️️️️
И. Диа
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Ларби
45'
+1
44'
Желтая карточка
Д. Сио
23'
Замена
Д. Сио
️️️️
Ж. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
8
Джером Ле Монье
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Газелек
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Джованни Сио
ЦФ
3-2-2-3
1
Маури
18
Мартинес
12
Мангане
5
Бреше
6
Дюкортью
92
Коефф
10
Ларби
8
Ле Монье
22
Диа
28
Пужоль
19
Зуа
3-2-4-1
27
Диалло
17
Мешер
29
Данзе
12
М'Бенге
3
Дианье
3
Мендеш
21
Андре
5
Силла
6
Фернандес
6
Дукуре
7
Энрике
28
Пужоль
20
Поджи
20
Поджи
28
Пужоль
22
Диа
29
Бутаиб
29
Бутаиб
22
Диа
19
Зуа
7
Майи
7
Майи
19
Зуа
7
Энрике
11
Гросицки
11
Гросицки
7
Энрике
12
М'Бенге
13
Бога
13
Бога
12
М'Бенге
6
Фернандес
13
Сио
13
Сио
6
Фернандес
Остались в запасе
Газелек
Ренн
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
88
Дамьян Джокович
ЦП
16
Оливье Сорен
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
88
Дамьян Джокович
ЦП
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Газелек - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Помощники судьи:
Сириль Гренгор
Эрик Данизан
Резервный судья:
Флоран Батта
Стадион:
Анже Казанова
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