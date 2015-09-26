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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Газелек
Кан - Газелек: обзор матча 26 сентября 2015
Кан
26.09.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 0
Завершен
Газелек
28'
Р. Роделен
55'
Э. Имороу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Газелек
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
В. Бесса
86'
Замена
Д. Луи
️️️️
Р. Роделен
80'
73'
Замена
Х. Бутаиб
️️️️
Ж. Зуа
70'
Замена
Г. Пужоль
️️️️
К. Майи
Замена
Э. Базиль
️️️️
Ж. Леборнье
70'
59'
Замена
Д. Дюкортью
️️️️
Д. Джокович
57'
Желтая карточка
К. Мангане
ГОЛ! 2:0!
Э. Имороу
Пас отдал
Д. Аппиа
55'
Желтая карточка
Ж. Леборнье
54'
50'
Желтая карточка
Д. Ле Монье
48'
Желтая карточка
Р. Филиппи
39'
Желтая карточка
Д. Джокович
ГОЛ! 1:0!
Р. Роделен
Пас отдал
А. Делор
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
18
Жордан Адеоти
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
3-4-2
1
Веркутр
15
Имороу
3
Да Силва
8
Аппиа
25
Фере
19
Леборнье
2
Соб
11
Бесса
9
Делор
23
Роделен
4-3-3
1
Маури
4
Филиппи
92
Коефф
12
Мангане
4
Силла
8
Ле Монье
10
Ларби
88
Джокович
22
Диа
19
Зуа
7
Майи
23
Роделен
14
Луи
14
Луи
23
Роделен
11
Бесса
18
Адеоти
18
Адеоти
11
Бесса
19
Леборнье
20
Базиль
20
Базиль
19
Леборнье
88
Джокович
6
Дюкортью
6
Дюкортью
88
Джокович
7
Майи
28
Пужоль
28
Пужоль
7
Майи
19
Зуа
29
Бутаиб
29
Бутаиб
19
Зуа
Остались в запасе
Кан
Газелек
20
Александр Рейно
ЦЗ
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
30
Жюль Года
ВР
5
Жереми Бреше
ЦЗ
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
Остались в запасе
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
30
Жюль Года
ВР
5
Жереми Бреше
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Кан - Газелек
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Помощники судьи:
Филипп Тюгдуаль
Микаэль Ламуш
Резервный судья:
Томас Леонар
Стадион:
Мишель д'Орнано
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