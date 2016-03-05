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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Газелек
Бордо - Газелек: обзор матча 05 марта 2016
Бордо
05.03.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Газелек
37'
Ш. Диабате (П)
90'
М. Ларби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Газелек
Замена
А. Унас
️️️️
А. Траоре
90'
90'
ГОЛ! 1:1!
М. Ларби
Пас отдал
А. Коефф
Замена
Малком
️️️️
В. Вада
83'
82'
Замена
Д. Ле Монье
️️️️
К. Майи
64'
Замена
П. Мартинес
️️️️
А. Туре
Замена
М. Арамбарри
️️️️
Жуссие
64'
Желтая карточка
Л. Сане
63'
58'
Желтая карточка
К. Майи
57'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
А. Шермити
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Диабате
37'
Желтая карточка
Пабло
9'
4'
Желтая карточка
А. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
27
Амин Шермити
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Бордо
40
Люка Боб
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Малком
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
41
Йоанн Кампанини
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
4-4-2
13
Бернардони
26
Контенто
22
Сане
23
Пабло
24
Жилберт
20
Жуссие
8
Шантом
7
Траоре
23
Вада
4
Ролан
14
Диабате
3-2-2-3
1
Маури
92
Коефф
13
Туре
12
Мангане
4
Силла
6
Дюкортью
10
Ларби
88
Джокович
7
Майи
29
Бутаиб
27
Шермити
20
Жуссие
8
Арамбарри
8
Арамбарри
20
Жуссие
7
Траоре
96
Унас
96
Унас
7
Траоре
23
Вада
10
Малком
10
Малком
23
Вада
7
Майи
8
Ле Монье
8
Ле Монье
7
Майи
13
Туре
18
Мартинес
18
Мартинес
13
Туре
27
Шермити
19
Зуа
19
Зуа
27
Шермити
Остались в запасе
Бордо
Газелек
40
Люка Боб
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
41
Йоанн Кампанини
ЦП
30
Жюль Года
ВР
Остались в запасе
40
Люка Боб
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
41
Йоанн Кампанини
ЦП
30
Жюль Года
ВР
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Бордо - Газелек
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
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Бордо
Газелек
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2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
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