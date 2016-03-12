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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Кан
Газелек - Кан: обзор матча 12 марта 2016
Газелек
12.03.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 0
Завершен
Кан
70'
Х. Бутаиб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Кан
Замена
А. Шермити
️️️️
М. Ларби
90'
Замена
А. Туре
️️️️
Д. Джокович
86'
71'
Замена
Д. Луи
️️️️
Ж. Н'Кололо
ГОЛ! 1:0!
Х. Бутаиб
Пас отдал
Д. Дюкортью
70'
62'
Замена
К. Куаку
️️️️
Э. Базиль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
8
Джером Ле Монье
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Газелек
30
Жюль Года
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
41
Йоанн Кампанини
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
19
Жордан Леборнье
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
3-2-3-2
1
Маури
4
Филиппи
18
Мартинес
12
Мангане
6
Дюкортью
4
Силла
10
Ларби
8
Ле Монье
88
Джокович
29
Бутаиб
19
Зуа
2-4-3
1
Веркутр
8
Аппиа
3
Да Силва
35
Н'Кололо
11
Бесса
25
Фере
18
Адеоти
9
Делор
20
Базиль
23
Роделен
88
Джокович
13
Туре
13
Туре
88
Джокович
10
Ларби
27
Шермити
27
Шермити
10
Ларби
35
Н'Кололо
14
Луи
14
Луи
35
Н'Кололо
20
Базиль
6
Куаку
6
Куаку
20
Базиль
Остались в запасе
Газелек
Кан
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
41
Йоанн Кампанини
ЦП
30
Жюль Года
ВР
7
Кевин Майи
ЦФ
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
20
Луис Поджи
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
41
Йоанн Кампанини
ЦП
30
Жюль Года
ВР
7
Кевин Майи
ЦФ
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Газелек - Кан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Анже Казанова
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