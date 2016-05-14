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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Газелек
Лорьян - Газелек: обзор матча 14 мая 2016
Лорьян
14.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 0
Завершен
Газелек
27'
Б. Муканджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Газелек
82'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
А. Юга
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Д. Кабо
78'
74'
Желтая карточка
Д. Тшибумбу
65'
Замена
К. Мангане
️️️️
Д. Джокович
45'
Замена
Г. Пужоль
️️️️
К. Майи
Замена
М. Бартельмэ
️️️️
Б. Муканджо
39'
ГОЛ! 1:0!
Б. Муканджо
Пас отдал
Д. Кабо
27'
Желтая карточка
Ф. Беллуджу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
4-2-2-1
23
Леком
22
Геррейру
31
Роуз
14
Беллуджу
6
Лаутоа
22
Ндонг
8
Жуффре
12
Муканджо
19
Кабо
9
Жанно
3-2-2-3
1
Маури
13
Туре
4
Филиппи
18
Мартинес
4
Силла
6
Дюкортью
88
Джокович
22
Юга
7
Майи
29
Бутаиб
24
Тшибумбу
19
Кабо
12
Филиппото
12
Филиппото
19
Кабо
12
Муканджо
28
Бартельмэ
28
Бартельмэ
12
Муканджо
88
Джокович
12
Мангане
12
Мангане
88
Джокович
7
Майи
28
Пужоль
28
Пужоль
7
Майи
22
Юга
19
Зуа
19
Зуа
22
Юга
Остались в запасе
Лорьян
Газелек
7
Морике Фофана
ЛВ
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
8
Джером Ле Монье
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
27
Амин Шермити
ЦФ
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
Остались в запасе
8
Джером Ле Монье
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
27
Амин Шермити
ЦФ
Статистика матча Лорьян - Газелек
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Мустуар
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