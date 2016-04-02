Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Сент-Этьен
Газелек - Сент-Этьен: обзор матча 02 апреля 2016
Газелек
02.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Этьен
14'
Н. Ру
58'
К. Теофил-Катерин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Сент-Этьен
83'
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Н. Ру
81'
Замена
В. Пажо
️️️️
Р. Коад
Замена
Г. Пужоль
️️️️
Ж. Зуа
76'
72'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Ж. Баэбек
Замена
К. Майи
️️️️
Х. Бутаиб
70'
58'
ГОЛ! 0:2!
К. Теофил-Катерин
Замена
М. Ларби
️️️️
А. Шермити
55'
Желтая карточка
Х. Бутаиб
25'
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ру
Пас отдал
К. Малку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Газелек
30
Жюль Года
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
3-2-1-3
1
Маури
5
Бреше
18
Мартинес
12
Мангане
6
Дюкортью
4
Силла
88
Джокович
29
Бутаиб
27
Шермити
19
Зуа
4-3-3
16
Руффье
24
Малку
24
Перрен
28
Теофил-Катерин
32
Ассу-Экотто
11
Клеман
18
Лемуан
24
Коад
38
Баэбек
22
Монне-Паке
26
Ру
27
Шермити
10
Ларби
10
Ларби
27
Шермити
19
Зуа
28
Пужоль
28
Пужоль
19
Зуа
29
Бутаиб
7
Майи
7
Майи
29
Бутаиб
26
Ру
9
Эйссерик
9
Эйссерик
26
Ру
24
Коад
17
Пажо
17
Пажо
24
Коад
38
Баэбек
16
Содерлунд
16
Содерлунд
38
Баэбек
Остались в запасе
Газелек
Сент-Этьен
13
Алассан Туре
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
22
Амос Юга
ЦП
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
13
Алассан Туре
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
22
Амос Юга
ЦП
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Газелек - Сент-Этьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Анже Казанова
Новости команд
Все
Газелек
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Лестер» купил полузащитника из Лиги 2
2018.01.13 13:43
1
Ибрагимович повторил рекорд по голам в Лиге 1 за сезон среди шведов
2016.05.08 12:58
5
Лига 1. «Лион» обыграл «Газелек» и вернулся на вторую позицию
2016.04.30 23:55
Лига 1. «Монпелье» в меньшинстве разгромил «Труа» и другие результаты
2016.04.24 19:51
Лига 1. «Лилль» обыграл «Газелек» и другие результаты
2016.04.16 22:54
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+