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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Ницца
Газелек - Ницца: обзор матча 24 октября 2015
Газелек
24.10.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 1
Завершен
Ницца
1'
Г. Пужоль
32'
Р. Филиппи
43'
Д. Джокович
11'
Р. Филиппи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Ницца
Замена
К. Мангане
️️️️
Д. Тшибумбу
86'
85'
Замена
П. Пюэль
️️️️
Ж. Мишель Сери
84'
Желтая карточка
О. Боскальи
Замена
Л. Поджи
️️️️
Д. Дюкортью
75'
74'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
В. Жермен
Замена
Д. Ле Монье
️️️️
А. Юга
68'
67'
Желтая карточка
М. Бодмер
59'
Замена
А. Менди
️️️️
В. Косьелло
Желтая карточка
Д. Джокович
48'
ГОЛ! 3:1!
Д. Джокович
43'
42'
Желтая карточка
В. Косьелло
Желтая карточка
А. Коефф
34'
ГОЛ! 2:1!
Р. Филиппи
Пас отдал
Д. Джокович
32'
Желтая карточка
Д. Дюкортью
22'
11'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Филиппи
Красная карточка
Д. Ле Монье
8'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пужоль
Пас отдал
К. Маури
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
42
Веллисон Маллманн
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Газелек
30
Жюль Года
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Ницца
40
Андреа Гамбетта
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
12
Альберт Рафетраниана
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
3-2-3-2
1
Маури
4
Филиппи
18
Мартинес
5
Бреше
6
Дюкортью
92
Коефф
10
Ларби
22
Юга
88
Джокович
28
Пужоль
24
Тшибумбу
4-4-1-1
30
Кардиналь
21
Перейра
21
Боскальи
24
Бодмер
26
Пье
26
Косьелло
42
Маллманн
14
Сери
6
Менди
8
Бен Арфа
98
Жермен
22
Юга
8
Ле Монье
8
Ле Монье
22
Юга
6
Дюкортью
20
Поджи
20
Поджи
6
Дюкортью
24
Тшибумбу
12
Мангане
12
Мангане
24
Тшибумбу
14
Сери
34
Пюэль
34
Пюэль
14
Сери
98
Жермен
10
Бенрахма
10
Бенрахма
98
Жермен
26
Косьелло
19
Менди
19
Менди
26
Косьелло
Остались в запасе
Газелек
Ницца
4
Иссиага Силла
ЛЗ
30
Жюль Года
ВР
29
Халид Бутаиб
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
12
Альберт Рафетраниана
ЦП
40
Андреа Гамбетта
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
30
Жюль Года
ВР
29
Халид Бутаиб
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Остались в запасе
12
Альберт Рафетраниана
ЦП
40
Андреа Гамбетта
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Газелек - Ницца
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Анже Казанова
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