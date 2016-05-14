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Оливье Орьяк
Статистика
Оливье Орьяк - статистика
Завершил карьеру
14 сентября 1983 (43)
#7 | Полузащитник
172 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжер
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
2 : 3
14.05.2016
Тулуза
86' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
1 : 0
07.05.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
0 : 1
01.05.2016
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
0 : 0
27.04.2016
Анжер
88' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0 : 0
09.04.2016
Газелек
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Труа
0 : 1
02.04.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
5 : 1
19.03.2016
Лорьян
88' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
2 : 0
13.03.2016
Анжер
77' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0 : 0
05.03.2016
Сент-Этьен
87' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2 : 3
20.02.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2 : 1
15.01.2016
Анжер
72' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
2 : 0
09.01.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
1 : 0
20.12.2015
Анжер
82' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
1 : 1
13.12.2015
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
0 : 2
05.12.2015
Анжер
33' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
0 : 0
01.12.2015
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
2 : 0
28.11.2015
Лилль
70' - 90'
78'
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
0 : 2
06.11.2015
Ренн
1' - 65'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
1 : 0
01.11.2015
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
0 : 0
24.10.2015
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
1 : 2
17.10.2015
Анжер
1' - 74'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
1 : 0
03.10.2015
Бастия
84' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
1 : 2
27.09.2015
Анжер
58' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0 : 0
22.09.2015
Реймс
1' - 70'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1 : 0
19.09.2015
Труа
80' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
3 : 1
12.09.2015
Анжер
79' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
0 : 0
15.08.2015
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
0 : 2
08.08.2015
Анжер
Был в запасе
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