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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Анжер
Труа - Анжер: обзор матча 02 апреля 2016
Труа
02.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
90'
Ш. Дье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Анжер
90'
Желтая карточка
Б. Кеткеофомфоне
90'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Дье
Замена
К. Азамум
️️️️
К. Жан
80'
79'
Замена
Ш. Дье
️️️️
Ж. Суну
69'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
П. Капелле
64'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
М. Яттара
Замена
С. Дарбио
️️️️
Д. Хюммет
60'
Желтая карточка
А. Конфа
39'
Замена
Л. Карабуе
️️️️
К. Отон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Жесси Пи
ВР
11
Ринкон
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
23
Фабьен Камю
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Труа
16
Франк Грандель
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
2-1-4-2
1
Дрейер
11
Ринкон
20
Санер
27
Конфа
23
Камю
10
Ниве
29
Отон
18
Бен-Саада
10
Жан
23
Хюммет
3-2-2-3
30
Летеллье
29
Томас
8
Траоре
25
Бука
15
Мансе
29
Сайсс
6
Мангани
15
Капелле
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
19
Яттара
10
Жан
15
Азамум
15
Азамум
10
Жан
23
Хюммет
8
Дарбио
8
Дарбио
23
Хюммет
29
Отон
24
Карабуе
24
Карабуе
29
Отон
19
Яттара
10
Сиссоко
10
Сиссоко
19
Яттара
91
Суну
20
Дье
20
Дье
91
Суну
15
Капелле
10
Бенрахма
10
Бенрахма
15
Капелле
Остались в запасе
Труа
Анжер
16
Франк Грандель
ВР
8
Йоанн Кур
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Браджа
7
Оливье Орьяк
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
16
Франк Грандель
ВР
8
Йоанн Кур
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Остались в запасе
7
Оливье Орьяк
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Главный тренер
Мохамед Браджа
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Труа - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Жошем
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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