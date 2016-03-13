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    Фердинандо Коппола - статистика

    Вратарь
    Имя Фердинандо
    Фамилия Коппола
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 июня 1978 (44 года)
    Рост 188
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 3:2 Верона (Верона)
    08.05.2016 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Ювентус (Турин)
    01.05.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Верона (Верона)
    25.04.2016 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Милан (Милан)
    20.04.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Верона (Верона)
    17.04.2016 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.04.2016 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Верона (Верона)
    04.04.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Верона (Верона)
    20.03.2016 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Карпи (Карпи)
    13.03.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Верона (Верона)
    05.03.2016 Был в запасе Верона (Верона) 0:3 Сампдория (Генуя)
    28.02.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Верона (Верона)
    20.02.2016 Был в запасе Верона (Верона) 3:1 Кьево (Верона)
    11.02.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 5:2 Верона (Верона)
    07.02.2016 Был в запасе Верона (Верона) 3:3 Интер (Милан)
    03.02.2016 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    31.01.2016 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Верона (Верона)
    24.01.2016 1' -90' Верона (Верона) 1:1 Дженоа (Генуя)
    19'
    17.01.2016 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Верона (Верона)
    10.01.2016 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Палермо (Палермо)
    06.01.2016 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Верона (Верона)
    20.12.2015 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    13.12.2015 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Верона (Верона)
    06.12.2015 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    29.11.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 3:2 Верона (Верона)
    22.11.2015 Был в запасе Верона (Верона) 0:2 Наполи (Неаполь)
    07.11.2015 Был в запасе Верона (Верона) 0:2 Болонья (Болонья)
    01.11.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 0:0 Верона (Верона)
    28.10.2015 Был в запасе Верона (Верона) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    25.10.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:1 Верона (Верона)
    18.10.2015 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Удинезе (Удине)
    03.10.2015 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Верона (Верона)
    27.09.2015 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Лацио (Рим)
    23.09.2015 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Верона (Верона)
    20.09.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Верона (Верона)
    13.09.2015 Был в запасе Верона (Верона) 2:2 Торино (Турин)
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