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Фердинандо Коппола
Статистика
Фердинандо Коппола - статистика
Завершил карьеру
10 июня 1978 (48)
#40 | Вратарь
188 см | 86 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
1
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
3 : 2
15.05.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2 : 1
08.05.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1 : 0
01.05.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
2 : 1
25.04.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1 : 0
20.04.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
1 : 2
17.04.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
3 : 0
10.04.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 1
04.04.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
1 : 2
20.03.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1 : 1
13.03.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 3
05.03.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
2 : 0
28.02.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
3 : 1
20.02.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5 : 2
11.02.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
3 : 3
07.02.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2 : 1
03.02.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0 : 0
31.01.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1 : 1
24.01.2016
Дженоа
1' - 90'
19'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1 : 1
17.01.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0 : 1
10.01.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
3 : 0
06.01.2016
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
1 : 1
20.12.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1 : 1
13.12.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0 : 1
06.12.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
3 : 2
29.11.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0 : 2
22.11.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
0 : 2
07.11.2015
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0 : 0
01.11.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
0 : 2
28.10.2015
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4 : 1
25.10.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1 : 1
18.10.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
1 : 1
03.10.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1 : 2
27.09.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1 : 0
23.09.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 1
20.09.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2 : 2
13.09.2015
Торино
Был в запасе
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