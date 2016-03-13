|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|3:2
|Верона (Верона)
|08.05.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Ювентус (Турин)
|01.05.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Верона (Верона)
|25.04.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Милан (Милан)
|20.04.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Верона (Верона)
|17.04.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10.04.2016
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Верона (Верона)
|04.04.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Верона (Верона)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Карпи (Карпи)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Верона (Верона)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:3
|Сампдория (Генуя)
|28.02.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Верона (Верона)
|20.02.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:1
|Кьево (Верона)
|11.02.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|5:2
|Верона (Верона)
|07.02.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:3
|Интер (Милан)
|03.02.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|31.01.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Верона (Верона)
|24.01.2016
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|19'
|17.01.2016
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Верона (Верона)
|10.01.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|06.01.2016
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Верона (Верона)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|13.12.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Верона (Верона)
|06.12.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:2
|Верона (Верона)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:2
|Болонья (Болонья)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|0:0
|Верона (Верона)
|28.10.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:1
|Верона (Верона)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Верона (Верона)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Лацио (Рим)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Верона (Верона)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Верона (Верона)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:2
|Торино (Турин)