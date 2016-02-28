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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Верона
Удинезе - Верона: обзор матча 28 февраля 2016
Удинезе
28.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Верона
31'
Э. Агьеманг-Баду
56'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Верона
Замена
С. Видмер
️️️️
С. Теро
88'
Замена
Эденилсон
️️️️
Б. Фернандеш
80'
Желтая карточка
Фелипе
73'
Замена
Д. Сапата
️️️️
А. Ди Натале
72'
70'
Желтая карточка
М. Бьянкетти
62'
Замена
Хуанито
️️️️
П. Вшолек
60'
Желтая карточка
М. Фарес
ГОЛ! 2:0!
С. Теро
56'
55'
Замена
А. Ребич
️️️️
Д. Паццини
45'
Замена
Ромуло
️️️️
Л. Силигарди
44'
Желтая карточка
Д. Паццини
ГОЛ! 1:0!
Э. Агьеманг-Баду
Пас отдал
А. Ди Натале
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Гильерме
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Хуанито
ЛВ
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
49
Ромуло
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
4-3-1-2
1
Карнезис
6
Аднан
5
Данило
27
Фелипе
4
Пирис
8
Кузманович
8
Гильерме
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
10
Ди Натале
77
Теро
4-1-1-4
95
Голлини
15
Бьянкетти
22
Хеландер
5
Пизано
4
Марроне
17
Ионицэ
22
Вшолек
93
Фарес
26
Силигарди
11
Паццини
18
Тони
77
Теро
30
Видмер
30
Видмер
77
Теро
8
Фернандеш
88
Эденилсон
88
Эденилсон
8
Фернандеш
10
Ди Натале
91
Сапата
91
Сапата
10
Ди Натале
11
Паццини
9
Ребич
9
Ребич
11
Паццини
26
Силигарди
49
Ромуло
49
Ромуло
26
Силигарди
22
Вшолек
21
Хуанито
21
Хуанито
22
Вшолек
Остались в запасе
Удинезе
Верона
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
33
Рикард Марконе
ВР
12
Жилберто
ПЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
12
Жилберто
ПЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Удинезе - Верона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
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