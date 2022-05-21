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Янник Каюзак
Статистика
Янник Каюзак - статистика
Завершил карьеру
18 января 1985 (41), Аяччо
#18 | Полузащитник
178 см
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
16
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Ланс
2 : 2
21.05.2022
Монако
89' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Труа
1 : 3
14.05.2022
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Реймс
1 : 2
08.05.2022
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ланс
2 : 2
30.04.2022
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
1 : 1
23.04.2022
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
2 : 0
20.04.2022
Монпелье
82' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
1 : 2
16.04.2022
Ланс
86' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
3 : 0
10.04.2022
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
1 : 0
03.04.2022
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
3 : 1
19.03.2022
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0 : 0
13.03.2022
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
0 : 1
05.03.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1 : 2
27.02.2022
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ланс
1 : 1
19.02.2022
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2 : 0
06.02.2022
Ланс
Был в запасе
77'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ланс
0 : 2
22.01.2022
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
1 : 2
15.01.2022
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ланс
1 : 0
08.01.2022
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
2 : 1
22.12.2021
Ланс
1' - 82'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
3 : 2
10.12.2021
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
1 : 1
04.12.2021
ПСЖ
80' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Клермон
2 : 2
01.12.2021
Ланс
1' - 89'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ланс
2 : 2
26.11.2021
Анжер
78' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
4 : 0
21.11.2021
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ланс
4 : 0
05.11.2021
Труа
77' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
2 : 1
30.10.2021
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
4 : 1
24.10.2021
Метц
80' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Монпелье
1 : 0
17.10.2021
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
2 : 0
01.10.2021
Реймс
88' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
2 : 3
26.09.2021
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ланс
0 : 1
22.09.2021
Страсбур
1' - 75'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
1 : 0
18.09.2021
Лилль
86' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
2 : 2
29.08.2021
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
0 : 2
21.08.2021
Ланс
65' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
2 : 2
15.08.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
1 : 1
08.08.2021
Ланс
82' - 90'
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