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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ланс
Лилль - Ланс: обзор матча 16 апреля 2022
Лилль
16.04.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Ланс
45+1'
Шека
4'
П. Франковски
37'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Ланс
90'
+1
Замена
У. Саид
️️️️
Д. Кошта
90'
Желтая карточка
Я. Каюзак
86'
Замена
Я. Каюзак
️️️️
С. Фофана
86'
Замена
Г. Какута
️️️️
Ф. Сотока
Замена
Т. Веа
️️️️
Д. Дэвид
79'
Замена
Ж. Пье
️️️️
З. Челик
79'
67'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
Замена
А. Онана
️️️️
Шека
52'
45'
+3
Желтая карточка
Ж. Гради
Желтая карточка
Р. Саншеш
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Шека
Пас отдал
Э. Жегрова
45'
+1
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Д. Кошта
Желтая карточка
Д. Дэвид
29'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Г. Гудмундссон
23'
Желтая карточка
Шека
18'
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Франковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-3-2-1
1
Жардим
3
Гудмундссон
6
Фонте
35
Джало
2
Челик
21
Андре
8
Шека
8
Саншеш
19
Бамба
11
Жегрова
15
Дэвид
4-1-1-2-2
1
Фариньес
92
Клосс
4
Дансо
24
Гради
2
Медина
7
Берг
42
Фофана
10
Кошта
19
Франковски
15
Калимуэндо
7
Сотока
3
Гудмундссон
6
Брадарич
6
Брадарич
3
Гудмундссон
2
Челик
26
Пье
26
Пье
2
Челик
8
Шека
24
Онана
24
Онана
8
Шека
15
Дэвид
22
Веа
22
Веа
15
Дэвид
42
Фофана
18
Каюзак
18
Каюзак
42
Фофана
7
Сотока
5
Какута
5
Какута
7
Сотока
10
Кошта
22
Саид
22
Саид
10
Кошта
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Лилль
Ланс
16
Адам Якубек
ВР
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
7
Анхель Гомес
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Лилль - Ланс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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