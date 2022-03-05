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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Брест
Ланс - Брест: обзор матча 05 марта 2022
Ланс
05.03.2022, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 1
Завершен
Брест
59'
Ф. Онора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Брест
90'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Й. Уронен
Замена
Д. Машадо
️️️️
Ж. Клосс
90'
Замена
П. Берг
️️️️
Ш. Дукур
84'
75'
Замена
С. Мунье
️️️️
Ж. ле Дуарон
Замена
И. Ганаго
️️️️
Ф. Медина
74'
Замена
П. Франковски
️️️️
М. Айдара
74'
74'
Замена
П. Ласн
️️️️
Р. дель Кастильо
Замена
Д. Кошта
️️️️
Г. Какута
74'
Желтая карточка
Ф. Медина
67'
59'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Онора
Пас отдал
Ж. ле Дуарон
54'
Желтая карточка
Х. Белькебла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Лека
4
Дансо
24
Гради
2
Медина
21
Айдара
28
Дукур
92
Клосс
42
Фофана
5
Какута
15
Калимуэндо
7
Сотока
4-1-1-2-2
40
Бизот
29
Эрейе
93
Дюверн
21
Уронен
3
Брассье
6
Агум
93
Белькебла
9
Онора
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
10
Сатриано
21
Айдара
19
Франковски
19
Франковски
21
Айдара
92
Клосс
20
Машадо
20
Машадо
92
Клосс
28
Дукур
7
Берг
7
Берг
28
Дукур
5
Какута
10
Кошта
10
Кошта
5
Какута
2
Медина
37
Ганаго
37
Ганаго
2
Медина
21
Уронен
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
21
Уронен
20
дель Кастильо
6
Ласн
6
Ласн
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
9
Мунье
9
Мунье
9
ле Дуарон
Остались в запасе
Ланс
Брест
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Ланс - Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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