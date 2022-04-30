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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Нант
Ланс - Нант: обзор матча 30 апреля 2022
Ланс
30.04.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 2
Завершен
Нант
67'
Д. Кошта
81'
А. Калимуэндо (П)
8'
М. Саймон
32'
М. Саймон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Нант
Замена
Г. Какута
️️️️
Д. Кошта
82'
81'
Желтая карточка
А. Лафон
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Калимуэндо
81'
81'
Замена
С. Корчиа
️️️️
М. Коко
80'
Желтая карточка
Н. Паллуа
74'
Желтая карточка
С. Мутуссами
70'
Замена
О. Букари
️️️️
М. Саймон
70'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Р. Коло Муани
ГОЛ! 1:2!
Д. Кошта
Пас отдал
С. Фофана
67'
Замена
Д. Машадо
️️️️
М. Айдара
63'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
И. Ганаго
63'
Замена
У. Саид
️️️️
Ф. Сотока
63'
62'
Желтая карточка
В. Сиприен
53'
Желтая карточка
Р. Перейра де Са
46'
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
П. Чиривелья
32'
ГОЛ! 0:2!
М. Саймон
Замена
В. Фариньес
️️️️
П. Франковски
21'
Красная карточка
Ж. Лека
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Саймон
Пас отдал
М. Коко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Патрик Берг
ОП
5
Гаэль Какута
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Лека
21
Айдара
24
Гради
3
Ву
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
10
Кошта
7
Сотока
37
Ганаго
4-1-2-2-1
40
Лафон
8
Аппиа
2
Силла
5
Паллуа
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Мутуссами
25
Сиприен
97
Коко
27
Саймон
9
Муани
19
Франковски
1
Фариньес
1
Фариньес
19
Франковски
21
Айдара
20
Машадо
20
Машадо
21
Айдара
10
Кошта
5
Какута
5
Какута
10
Кошта
7
Сотока
22
Саид
22
Саид
7
Сотока
37
Ганаго
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
37
Ганаго
97
Коко
14
Корчиа
14
Корчиа
97
Коко
4
Чиривелья
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
4
Чиривелья
27
Саймон
14
Букари
14
Букари
27
Саймон
9
Муани
17
Кулибали
17
Кулибали
9
Муани
Остались в запасе
Ланс
Нант
2
Факундо Медина
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Патрик Берг
ОП
10
Корентен Жан
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
2
Факундо Медина
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Патрик Берг
ОП
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ланс - Нант
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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