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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ланс
Марсель - Ланс: обзор матча 26 сентября 2021
Марсель
26.09.2021, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 3
Завершен
Ланс
33'
Д. Пайет
45+2'
Д. Пайет (П)
9'
Ф. Сотока (П)
27'
П. Франковски
71'
У. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ланс
90'
+3
Желтая карточка
У. Саид
Замена
Л. Энрике
️️️️
Жерсон
89'
83'
Замена
М. Айдара
️️️️
Ж. Гради
71'
ГОЛ! 2:3!
У. Саид
Пас отдал
Ф. Сотока
70'
Замена
Ж. Клосс
️️️️
Д. Машадо
63'
Замена
Г. Какута
️️️️
Д. Кошта
Замена
А. Арит
️️️️
Б. Дьенг
63'
63'
Замена
У. Саид
️️️️
А. Калимуэндо
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
П. Гуйе
46'
Замена
П. Лирола
️️️️
В. Ронжье
46'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Пайет
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Пайет
33'
27'
ГОЛ! 0:2!
П. Франковски
Пас отдал
Ф. Сотока
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Сотока
Желтая карточка
М. Гендузи
7'
Желтая карточка
П. Гуйе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
20
Дейвер Машадо
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
42
Амай Каприс
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
4
Билял Надир
ЦП
77
Амин Арит
АП
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
70
Шарль Боли
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Лопес
2
Салиба
26
Балерди
14
Перес
18
Гуйе
21
Ронжье
6
Гендузи
8
Жерсон
10
Пайет
7
Ундер
9
Дьенг
3-1-1-2-3
16
Лека
2
Медина
24
Гради
3
Ву
28
Дукур
42
Фофана
10
Кошта
19
Франковски
15
Калимуэндо
7
Сотока
20
Машадо
21
Ронжье
14
Лирола
14
Лирола
21
Ронжье
9
Дьенг
77
Арит
77
Арит
9
Дьенг
8
Жерсон
11
Энрике
11
Энрике
8
Жерсон
18
Гуйе
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
18
Гуйе
20
Машадо
92
Клосс
92
Клосс
20
Машадо
24
Гради
21
Айдара
21
Айдара
24
Гради
10
Кошта
5
Какута
5
Какута
10
Кошта
15
Калимуэндо
22
Саид
22
Саид
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Марсель
Ланс
30
Стив Манданда
ВР
42
Амай Каприс
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
18
Янник Каюзак
ОП
70
Шарль Боли
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
42
Амай Каприс
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
18
Янник Каюзак
ОП
70
Шарль Боли
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Марсель - Ланс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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