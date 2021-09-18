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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лилль
Ланс - Лилль: обзор матча 18 сентября 2021
Ланс
18.09.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
74'
П. Франковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Лилль
90'
+4
Желтая карточка
З. Челик
Желтая карточка
Ф. Сотока
88'
Замена
Я. Каюзак
️️️️
Г. Какута
86'
Замена
Д. Машадо
️️️️
Ж. Клосс
85'
78'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Рейнилду
78'
Замена
А. Онана
️️️️
Шека
78'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
ГОЛ! 1:0!
П. Франковски
Пас отдал
Г. Какута
74'
Замена
У. Саид
️️️️
А. Калимуэндо
72'
62'
Замена
Т. Веа
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Ж. Лека
56'
21'
Желтая карточка
Рейнилду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
20
Дейвер Машадо
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Лека
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
5
Какута
15
Калимуэндо
7
Сотока
4-3-1-2
13
Грбич
2
Челик
4
Ботман
6
Фонте
17
Рейнилду
21
Андре
7
Гомес
8
Шека
93
Иконе
15
Дэвид
17
Йылмаз
5
Какута
18
Каюзак
18
Каюзак
5
Какута
92
Клосс
20
Машадо
20
Машадо
92
Клосс
15
Калимуэндо
22
Саид
22
Саид
15
Калимуэндо
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
17
Рейнилду
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
17
Рейнилду
8
Шека
24
Онана
24
Онана
8
Шека
7
Гомес
22
Веа
22
Веа
7
Гомес
Остались в запасе
Ланс
Лилль
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Ланс - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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