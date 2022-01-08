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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Ренн
Ланс - Ренн: обзор матча 08 января 2022
Ланс
08.01.2022, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
89'
У. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Ренн
90'
+2
Замена
С. Гирасси
️️️️
Ж. Мартен
ГОЛ! 1:0!
У. Саид
Пас отдал
Ж. Клосс
89'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
С. Фофана
85'
84'
Желтая карточка
Б. Бурижо
76'
Замена
Л. Чауна
️️️️
Б. Бурижо
Замена
У. Саид
️️️️
Г. Какута
70'
Замена
К. Жан
️️️️
П. Франковски
70'
Замена
П. Берг
️️️️
Д. Кошта
70'
56'
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Терье
56'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Л. Майер
Желтая карточка
Ф. Медина
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
5
Гаэль Какута
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ланс
16
Янник Пандор
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Корентен Жан
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Лека
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
5
Какута
10
Кошта
15
Калимуэндо
4-1-3-1-1
80
Алемдар
22
Ассиньон
17
Омари
5
Баде
3
Трюффер
7
Сантамария
14
Майер
8
Мартен
27
Бурижо
11
Терье
9
Лаборд
10
Кошта
7
Берг
7
Берг
10
Кошта
19
Франковски
10
Жан
10
Жан
19
Франковски
5
Какута
22
Саид
22
Саид
5
Какута
42
Фофана
7
Сотока
7
Сотока
42
Фофана
14
Майер
29
Тайт
29
Тайт
14
Майер
8
Мартен
9
Гирасси
9
Гирасси
8
Мартен
11
Терье
11
Доку
11
Доку
11
Терье
27
Бурижо
17
Чауна
17
Чауна
27
Бурижо
Остались в запасе
Ланс
Ренн
16
Янник Пандор
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
18
Лесли Угочукву
ОП
30
Пепе Боне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Янник Пандор
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
30
Пепе Боне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ланс - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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