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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ланс
Монпелье - Ланс: обзор матча 17 октября 2021
Монпелье
17.10.2021, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 0
Завершен
Ланс
47'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ланс
88'
Замена
Д. Машадо
️️️️
Ж. Клосс
Вторая желтая
Д. Ферри
86'
84'
Замена
Ш. Боли
️️️️
К. Ву
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Ф. Мойе
83'
81'
Желтая карточка
У. Саид
77'
Желтая карточка
К. Жан
Замена
М. Ристич
️️️️
В. Жермен
76'
Желтая карточка
Д. Ферри
68'
Желтая карточка
М. Эстеве
67'
66'
Замена
У. Саид
️️️️
А. Калимуэндо
65'
Замена
К. Жан
️️️️
Д. Кошта
62'
Желтая карточка
Д. Кошта
Желтая карточка
Ж. Шотар
58'
ГОЛ! 1:0!
С. Мавидиди
Пас отдал
Т. Саванье
47'
29'
Желтая карточка
К. Ву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Самба Соу
ЦФ
20
Дейвер Машадо
ЦФ
70
Шарль Боли
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Омлин
12
Сахо
31
Коцца
10
Самбья
13
Шотар
3
Эстеве
4
Ферри
10
Саванье
91
Мойе
98
Жермен
45
Мавидиди
4-1-1-2-2
16
Лека
92
Клосс
4
Дансо
3
Ву
24
Гради
28
Дукур
42
Фофана
10
Кошта
19
Франковски
15
Калимуэндо
7
Сотока
98
Жермен
23
Ристич
23
Ристич
98
Жермен
91
Мойе
16
Джоаккини
16
Джоаккини
91
Мойе
92
Клосс
20
Машадо
20
Машадо
92
Клосс
3
Ву
70
Боли
70
Боли
3
Ву
15
Калимуэндо
22
Саид
22
Саид
15
Калимуэндо
10
Кошта
10
Жан
10
Жан
10
Кошта
Остались в запасе
Монпелье
Ланс
1
Матис Карвальо
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Самба Соу
ЦФ
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
43
Матиас Суарес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Самба Соу
ЦФ
Статистика матча Монпелье - Ланс
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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