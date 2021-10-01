Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Реймс
Ланс - Реймс: обзор матча 01 октября 2021
Ланс
01.10.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 0
Завершен
Реймс
45+1'
А. Калимуэндо (П)
52'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Реймс
Замена
Я. Каюзак
️️️️
Ш. Дукур
88'
Замена
Д. Машадо
️️️️
П. Франковски
84'
72'
Замена
М. Кассама
️️️️
А. Флипс
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
72'
72'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
И. Кеббаль
72'
Замена
Ф. Дукуре
️️️️
М. ван Берген
Замена
М. Айдара
️️️️
Ф. Медина
72'
Замена
У. Саид
️️️️
Г. Какута
72'
64'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
А. Матусива
58'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
Желтая карточка
Г. Какута
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Ф. Сотока
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Калимуэндо
45'
+1
45'
Красная карточка
У. Экитике
Желтая карточка
К. Дансо
34'
Желтая карточка
Ф. Медина
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
10
Илан Кеббаль
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
5
Азор Матусива
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
20
Дейвер Машадо
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Лека
2
Медина
4
Дансо
24
Гради
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
5
Какута
15
Калимуэндо
7
Сотока
4-1-3-2
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
4
Фас
33
Конан
5
Манетси
22
Экитике
10
Кеббаль
70
Флипс
7
ван Берген
5
Матусива
2
Медина
21
Айдара
21
Айдара
2
Медина
28
Дукур
18
Каюзак
18
Каюзак
28
Дукур
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
5
Какута
22
Саид
22
Саид
5
Какута
19
Франковски
20
Машадо
20
Машадо
19
Франковски
7
ван Берген
13
Дукуре
13
Дукуре
7
ван Берген
70
Флипс
8
Кассама
8
Кассама
70
Флипс
10
Кеббаль
11
Мбюкю
11
Мбюкю
10
Кеббаль
5
Матусива
19
Туре
19
Туре
5
Матусива
Остались в запасе
Ланс
Реймс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
30
Дьон Лопи
ОП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
30
Дьон Лопи
ОП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Ланс - Реймс
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
Новости команд
Все
Ланс
Реймс
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+