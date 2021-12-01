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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Ланс
Клермон - Ланс: обзор матча 01 декабря 2021
Клермон
01.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 2
Завершен
Ланс
41'
Й. Маньин
65'
М. Байо
12'
Й. Гастьен (АГ)
47'
С. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Клермон - Ланс
90'
+6
Желтая карточка
К. Жан
89'
Замена
К. Жан
️️️️
Ж. Гради
89'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Я. Каюзак
Замена
А. Сейду
️️️️
Ж. Доссу
87'
Желтая карточка
Ж. Доссу
86'
Желтая карточка
С. Абдул Самед
83'
80'
Замена
Ф. Медина
️️️️
М. Айдара
Замена
П. Амель
️️️️
М. Байо
75'
70'
Желтая карточка
П. Франковски
70'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Калимуэндо
70'
Замена
Г. Какута
️️️️
Ф. Сотока
ГОЛ! 2:2!
М. Байо
Пас отдал
Ж. Доссу
65'
56'
Желтая карточка
Ж. Клосс
47'
ГОЛ! 1:2!
С. Фофана
Пас отдал
Ж. Клосс
ГОЛ! 1:1!
Й. Маньин
Пас отдал
А. Зедадка
41'
Желтая карточка
Ф. Ожье
38'
36'
Желтая карточка
М. Айдара
15'
Желтая карточка
К. Дансо
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Гастьен
Желтая карточка
Й. Гастьен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Йоан Гастьен
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
6
Йоан Маньин
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
77
Ядали Диаби
ЦП
15
Джейсон Бертомье
АП
19
Хонатан Иглесиас
АП
9
Жордан Тель
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
10
Давид Кошта
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-2-3-1
12
Джоко
12
Н'Симба
6
Биллонг
21
Ожье
80
Зедадка
25
Гастьен
99
Самед
26
Аллевина
6
Маньин
20
Доссу
18
Байо
4-2-1-1-2
16
Лека
92
Клосс
4
Дансо
24
Гради
21
Айдара
28
Дукур
18
Каюзак
42
Фофана
19
Франковски
15
Калимуэндо
7
Сотока
20
Доссу
36
Сейду
36
Сейду
20
Доссу
18
Байо
29
Амель
29
Амель
18
Байо
21
Айдара
2
Медина
2
Медина
21
Айдара
7
Сотока
5
Какута
5
Какута
7
Сотока
18
Каюзак
10
Кошта
10
Кошта
18
Каюзак
24
Гради
10
Жан
10
Жан
24
Гради
15
Калимуэндо
37
Ганаго
37
Ганаго
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Клермон
Ланс
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
77
Ядали Диаби
ЦП
15
Джейсон Бертомье
АП
19
Хонатан Иглесиас
АП
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
77
Ядали Диаби
ЦП
15
Джейсон Бертомье
АП
19
Хонатан Иглесиас
АП
9
Жордан Тель
ЦФ
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Клермон - Ланс
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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